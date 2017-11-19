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  • Фарфан еще не прилетел в расположение «Локомотива», сегодня состоится матч с «Анжи»

Фарфан еще не прилетел в расположение «Локомотива», сегодня состоится матч с «Анжи»

19 ноября 2017, 00:14
12

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан еще не прилетел в расположение команды после стыкового матча к ЧМ-2018 со сборной Новой Зеландии (2:0). Он опубликовал фотографию из аэропорта и написал, что ждать вылета еще пять часов.

«Очень устал. Но доволен тем, чего мы смогли добиться в отборе к ЧМ-2018. До следующего рейса ждать пять часов. Желаю всем хороших выходных», — написал Фарфан в своем инстаграме.

«Локомотив» сыграет в гостях с «Анжи» сегодня в 14:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Локомотив Анжи Фарфан Джефферсон
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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serenz
1511040340
В Перу обьявили же выходным день после победы... ничего не работало...добраться к сроку было невозможно.Счастливый Фарфан.
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DOCTOR PENALTY
1511041460
Ждём с нетерпением твоих голов, герой !
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BRO_football
1511042365
Успеет. Если посчитать, то у него чуть больше суток на перелёт в Москву. Даже с пересадками должен успеть.
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DIDI 23
1511044649
Интрига...
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loko-the_best
1511058277
Да ладно, заслужил отдых) Анжи должны в пол ноги Коломейцевым, Тарасовым и Галаджаном обыгрывать)
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ArReal
1511066108
Типичный Латинос - забухал после выхода на ЧМ и покакать ему на клуб))
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bumer_moscow
1511067750
и кто у нас в атаке
Ответить
Князев
1511080778
Дорогой путешественник, нам сегодня тебя не хватает. Поздравляем с блестящей игрой и выходом в финальную часть чемпионата мира. Ждём с нетерпением в четверг на поле, очень важная игра!!! А впрочем сейчас все игры очень важные!
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nemolod
1511110227
Главное,чтобы он к матчу в ЛЕ оказался в полном порядке!
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