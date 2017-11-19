Фарфан еще не прилетел в расположение «Локомотива», сегодня состоится матч с «Анжи»

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан еще не прилетел в расположение команды после стыкового матча к ЧМ-2018 со сборной Новой Зеландии (2:0). Он опубликовал фотографию из аэропорта и написал, что ждать вылета еще пять часов.

«Очень устал. Но доволен тем, чего мы смогли добиться в отборе к ЧМ-2018. До следующего рейса ждать пять часов. Желаю всем хороших выходных», — написал Фарфан в своем инстаграме.

«Локомотив» сыграет в гостях с «Анжи» сегодня в 14:00 по московскому времени.