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  • Гордюшенко и Дзагоев – в основе ЦСКА на матч со «СКА-Хабаровском»

Гордюшенко и Дзагоев – в основе ЦСКА на матч со «СКА-Хабаровском»

18 ноября 2017, 10:53
10

Тренерский штаб ЦСКА объявил стартовый состав на матч со «СКА-Хабаровском» в рамках 17-го тура РФПЛ.

Гостевая для армейцев игра начнется в 12:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Гордюшенко, Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА
Комментарии (10)
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Хакасия
1510992033
Дзагоева нужно было бы поберечь!
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Тraumtanzеr
1510992122
Пздц осетинскому хрусталю
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Gullit 76
1510992279
Что-то ни Акинфеева,ни Дзагоева не бережёт или так в бой рвуться?
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insider_retro
1510992692
Для ЦСКА, наверное, самый не комфортный выезд в сезоне - длительный перелёт туда-сюда, холодрыга на гостеприимном ледяном газоне, да и хабаровчане будут дома упираться за очки... Но перетерпеть надо и результат добыть необходимо!!..
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jaxtr
1510993421
В 4 защитника))
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rostik-100
1510993757
Да, в ЦСКА пришло время, когда Гордюшенко в основе, это праздник. Удачи парням.
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InterMilLano1908
1510993791
Травме расстроюсь больше потеряным очкам, так то главное здоровья, а РФС позор за такой календарь их нужно было на трибуну посадить на 90 минут за воротами!!!
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paracetamol
1510994179
Вернблума удалить!
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olegulozhkin
1511004779
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://veshok.ml/388744
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