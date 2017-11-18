Гордюшенко и Дзагоев – в основе ЦСКА на матч со «СКА-Хабаровском»

Тренерский штаб ЦСКА объявил стартовый состав на матч со «СКА-Хабаровском» в рамках 17-го тура РФПЛ.

Гостевая для армейцев игра начнется в 12:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Гордюшенко, Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

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