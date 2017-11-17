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Иванович перед переходом в «Зенит» отказал «Спартаку»

17 ноября 2017, 21:32
19

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович перед переходом в петербургский клуб отказал «Спартаку». Об этом заявил бывший скаут сине-бело-голубых Антон Евменов.

В состав «Зенита» 33-летний серб перешео зимой 2017 года. Ранее игрок выступал за «Челси».

– Говорят, Браниславу Ивановичу было все равно, куда переходить: в «Спартак» или «Зенит». Якобы где давали чуть больше контракта, туда он и готов был идти.

– Он хотел именно в «Зенит». По моей информации, «Спартаку» он отказал месяца за полтора. В «Зените» он получает абсолютно адекватные деньги (4,1 млн евро) – с учетом того, что пришел бесплатно, что обладает лидерскими качествами. Я был одним из организаторов этого перехода. И хотя бы в этом трансфере я не просчитался.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (19)
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alexivanof197
1510944603
так почитаешь,кто в Зенит не перешел-все перед этим Спартаку отказали. только Спартак об этом не сожалеет
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insider_retro
1510944774
О переходах, особенно через несколько месяцев, часто появляется инфа, мало соответствующая действительности... В данном случае самый главный персонаж - это Евменов - "...Я был одним из организаторов этого перехода..." Без него мир остановился бы и Зенит остался бы без штанов...))
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VVM1964
1510946569
" ты , отказала мне два раза , не хочу сказала ты , вот такая вот зараза - девушка моей мечты " -НЕ ДУМАЮ ЧТО ИВАНОВИЧ - " ДЕВУШКА МЕЧТЫ " СПАРТАКА , " НА НЕТ И СУДА НЕТ " , " СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ " - ОТ СЕБЯ ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО .
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Полная Канистра
1510946779
******* да ради бога что спихнул старика куда надо
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ufos73
1510947900
Он бывший наверно потому, что с головой не дружит, либо не знает про цены в россфутбике, 85 лямов на трансферы это не много, 4,1 лям старперу, который вышел в утил, это адекватно... Откуда бомжи таких только берут?
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Сержтир
1510953478
Напоследок решил бабла срубить.
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Lester84
1510961428
4,1 млн для защитника предпенсионного возраста - это адекватные деньги? Может я чего-то не понимаю в футболе, но на такие деньги он явно не наигрывает
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Lester84
1510961518
А нафиг он был Спартаку? У них Ещенко 33-летний есть))
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docndoc
1510974358
У бомжей совсем другие координаты цен. Обычно они платят в 2 раза выше рыночной, чтобы сразу обрезать всех конкурентов. Получается, что средняя цена очка (и в том и в другом смысле;)))) у них гораздо выше, чем у других команд. Невелика потеря для Спартака, он уже достаточно начудил и в Зените
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OfaZavr
1510990441
да ну и пожалуйста нам не обидно.
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