Иванович перед переходом в «Зенит» отказал «Спартаку»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович перед переходом в петербургский клуб отказал «Спартаку». Об этом заявил бывший скаут сине-бело-голубых Антон Евменов.

В состав «Зенита» 33-летний серб перешео зимой 2017 года. Ранее игрок выступал за «Челси».

– Говорят, Браниславу Ивановичу было все равно, куда переходить: в «Спартак» или «Зенит». Якобы где давали чуть больше контракта, туда он и готов был идти.

– Он хотел именно в «Зенит». По моей информации, «Спартаку» он отказал месяца за полтора. В «Зените» он получает абсолютно адекватные деньги (4,1 млн евро) – с учетом того, что пришел бесплатно, что обладает лидерскими качествами. Я был одним из организаторов этого перехода. И хотя бы в этом трансфере я не просчитался.