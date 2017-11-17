Семин: «Ари и Чорлука не полетят в Махачкалу»

Главный тренер «Локомотива» дал интервью за день до матча против «Анжи» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Ари и Чорлука не полетят в Махачкалу, а останутся в Москве. Все остальные полетят.

Все приехали из сборных, все на месте, живы и здоровы. Готовимся, как обычно: в укороченном режиме для приехавших из сборных, они почти не тренируются, и обычные тренировки для остальных.

Проблемы все те же самые после сборной – нужно за короткое время привести всех в нормальное функциональное состояние», – сказал Семин.

Московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.