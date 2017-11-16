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  • Бывший переводчик «МЮ»: «Ди Марию купили из-за того, что футболки с его фамилией хорошо продавались»

Бывший переводчик «МЮ»: «Ди Марию купили из-за того, что футболки с его фамилией хорошо продавались»

16 ноября 2017, 17:07
4

Бывший переводчик «Манчестер Юнайтед» Дебора Гомес рассказала, что бывшего полузащитника «красных дьяволов» Анхеля Ди Марию клуб подписал из экономических соображений.

«Я общалась с ним, и он был недоволен своим положением в клубе. У него были проблемы с адаптацией, он мало с кем общался. И Анхель понял, что клуб купил его не для того, чтобы он приносил титулы, нет. Они просто хотели заработать на продаже футболок с его фамилией.

Я это слышала в клубе, люди говорили, что футболки с фамилией Ди Марии отлично продаются. После того, как сэр Алекс Фергюсон покинул «МЮ», клуб потерял интерес к футболу. Он зарабатывает деньги и все. Когда они решают, кого купить, в первую очередь поднимается вопрос «А кто принесет больше денег?» — сказала Дебору в интервью Esporte Informativo.

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году за 59,7 миллиона фунтов стерлингов. В сезоне 2014/15 футболка с его фамилией стала самой продаваемой в премьер-лиге.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ди Мария Анхель
Комментарии (4)
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DeStar
1510841418
жаль коль так...
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DeStar
1510841439
и он не нападающий
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Gullit 76
1510841726
Классный игрок что и доказывает своей игрой везде кроме МЮ(видимо ему кто-то сказал что его за тряпок купили)
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DOCTOR PENALTY
1510843805
Женщина видит вот так, с позиций тряпок. А Ди Мария всё-таки сильный игрок, игрок сборной, которая кое-чего добилась.
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