Бывший переводчик «МЮ»: «Ди Марию купили из-за того, что футболки с его фамилией хорошо продавались»

Бывший переводчик «Манчестер Юнайтед» Дебора Гомес рассказала, что бывшего полузащитника «красных дьяволов» Анхеля Ди Марию клуб подписал из экономических соображений.

«Я общалась с ним, и он был недоволен своим положением в клубе. У него были проблемы с адаптацией, он мало с кем общался. И Анхель понял, что клуб купил его не для того, чтобы он приносил титулы, нет. Они просто хотели заработать на продаже футболок с его фамилией.

Я это слышала в клубе, люди говорили, что футболки с фамилией Ди Марии отлично продаются. После того, как сэр Алекс Фергюсон покинул «МЮ», клуб потерял интерес к футболу. Он зарабатывает деньги и все. Когда они решают, кого купить, в первую очередь поднимается вопрос «А кто принесет больше денег?» — сказала Дебору в интервью Esporte Informativo.

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году за 59,7 миллиона фунтов стерлингов. В сезоне 2014/15 футболка с его фамилией стала самой продаваемой в премьер-лиге.