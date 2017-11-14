«Валенсия» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» Дармиана

«Валенсия» заинтересована в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.

Руководство «летучих мышей» рассматривает возможность трансфера 27-летнего игрока в январе, однако понимает, что сделать это будет нелегко, поэтому готово ждать до следующего лета.

Итальянец перешел в стан «красных дьяволов» из «Торино» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, записав на свой счет одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дармиана в 12 миллионов евро.