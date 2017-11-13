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  • Лучшим форвардом чемпионата Казахстана интересуется московский клуб РФПЛ

Лучшим форвардом чемпионата Казахстана интересуется московский клуб РФПЛ

13 ноября 2017, 19:02
7

Нападающий казахстанского «Кайрата» Жерар Гоу попал в сферу интересов российских клубов. Об этом рассказал агент темнокожего игрока Сергей Новиков.

«Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить названия команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятерки», – сказал представитель.

За «Кайрат» Гоу выступает с 2014 года. В Казахстан футболист переехал из российского «Краснодара».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Гоу Жерар
Комментарии (7)
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vladik12
1510589026
Типичный агентский вброс. Чтоб поднять стоимость игрочка.
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prezent2017
1510589177
ЦСКА, кто еще?
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DOCTOR PENALTY
1510589864
А я думал, что там лучший Шава. Как же я ошибался !!!
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серега кашин
1510590968
скорей всего цска
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qwerty991
1510591020
100% ЦСКА. У остальных все более-менее с нападающими.
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raritet
1510593121
одно дело, забивать по 30 мячей в Казахстане и совсем другое - в России.
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