Лучшим форвардом чемпионата Казахстана интересуется московский клуб РФПЛ

Нападающий казахстанского «Кайрата» Жерар Гоу попал в сферу интересов российских клубов. Об этом рассказал агент темнокожего игрока Сергей Новиков.

«Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить названия команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятерки», – сказал представитель.

За «Кайрат» Гоу выступает с 2014 года. В Казахстан футболист переехал из российского «Краснодара».