Жиру: «Думаю, Эвра ударил болельщика инстинктивно»

Нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал дисквалификацию защитника «Марселя» Патриса Эра.

«Я думаю, это была инстинктивная реакция (на действия болельщика — прим. ред.). В ней было слишком много эмоций. Я не знаю, что случилось, но мне непонятно, как болельщики оказались так близко к разминочной зоне игроков

Эвра выиграл много титулов, он отличный игрок. Я надеюсь, что он сможет вернуться в футбол и закончить карьеру по-другому.», — сказал Жиру.

Напомним, что Патрис Эра ударил ногой болельщика «Марселя» перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Виторией Гимареш». УЕФА дисквалифицировал игрока до июля 2018 года.