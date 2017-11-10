Краневиттер: «В Санкт-Петербурге болеют круче, чем на стадионах «Атлетико» и «Севильи»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о впечатлениях от невской футбольной публики. По мнению аргентинца. на «Санкт-Петербурге» болеют лучше, чем в Испании.

«Что касается атмосферы на стадионе «Санкт-Петербург», то больше 50 тысяч на наших матчах — это великолепно. Я хочу, чтобы болельщики на трибунах понимали, какой неоценимый вклад они вносят в наши победы. Это не просто слова, такая поддержка действительно окрыляет, ты чувствуешь ответственность перед этими людьми и стараешься показать свой максимум в каждом игровом эпизоде.

Я играл на «Висенте Кальдероне» и «Рамон Санчес Писхуан», в Испании люди сходят с ума от любви к футболу. Но когда я оказался в Петербурге, понял, что здесь на трибунах болеют еще круче!» – заявил игрок.

В совокупности за «Атлетико» и «Севилью» Краневиттер в Примере провел 29 матчей.