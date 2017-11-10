«ПСЖ» провел встречу с Конте

В «ПСЖ» рассматривают вариант смены главного тренера, сообщает Le Parisien. Представители парижан уже провели встречу с действующим главным тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянец может сместить с аналогичного поста Унаи Эмери, если последний не сможет вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Переход может состояться будущим летом.

Стоит отметить, что ранее сообщалось об интересе к Конте со стороны «Милана». Итальянский специалист возглавил «Челси» летом 2016 года. На его счету победа в английской Премьер-лиге.