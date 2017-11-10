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«ПСЖ» провел встречу с Конте

10 ноября 2017, 07:55
7

В «ПСЖ» рассматривают вариант смены главного тренера, сообщает Le Parisien. Представители парижан уже провели встречу с действующим главным тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянец может сместить с аналогичного поста Унаи Эмери, если последний не сможет вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Переход может состояться будущим летом.

Стоит отметить, что ранее сообщалось об интересе к Конте со стороны «Милана». Итальянский специалист возглавил «Челси» летом 2016 года. На его счету победа в английской Премьер-лиге.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Челси Эмери Унаи Конте Антонио
Комментарии (7)
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Vaval
1510289977
Конте не из того типа тренеров, что пляшут под дудку игроков. Неймар не позволит его взять, иначе все его привилегии пойдут *****
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Hasanino
1510291528
Неужели итальянцы настолько круче всех
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Pro100Kid
1510292099
Если все,что пишут о ПСЖ и Неймаре, Конте и отношениях его с командой и персоналом - правда, то глупо приглашать Конте в ПСЖ. Он любит полный контроль, а Неймар - нет)
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DOCTOR PENALTY
1510293278
Для ПСЖ это будет ПРИОБРЕТЕНИЕ, для Челси - ПОТЕРЯ.
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Jenea83
1510294659
Конте не лучше Эмери. Чемпионат Франции с ПСЖ может выйграть кто угодно. А в еврокубках Эмери по опытнее будет.
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gycrmalrrohm
1510300747
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://cuu.su/Ne
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САНЁК17
1510419729
В псж нужен такой тренер как Зидан,зубастик,Месси и Роналду тоже не вариант.А остальные тренережки только для бабло место занимает.
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