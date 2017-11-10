Дзагоев верит, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет удачно

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев выразил мнение, что на домашнем чемпионате мира национальная команда добьется положительного результата. Хавбек также признался, что был в восторге от игры сборной на Евро-2012.

«Мне кажется, у нас собралась хорошая сборная, с которой можно достигать определенного результата. Есть чутье, что на домашнем чемпионате мира мы не огорчим наших болельщиков, все будет хорошо.

У меня и перед Евро-2012 была чуйка хорошая. Я был прямо в восторге от нашей игры. Идеальная игра! Мяч так быстро ходил, словно это «Барселона». Хотя понятно, что мне сейчас скажут, мол, какая «Барселона», вы же даже из группы не вышли, мертвые», – заявил Дзагоев.