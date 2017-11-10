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Дзагоев верит, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет удачно

10 ноября 2017, 00:28
10

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев выразил мнение, что на домашнем чемпионате мира национальная команда добьется положительного результата. Хавбек также признался, что был в восторге от игры сборной на Евро-2012.

«Мне кажется, у нас собралась хорошая сборная, с которой можно достигать определенного результата. Есть чутье, что на домашнем чемпионате мира мы не огорчим наших болельщиков, все будет хорошо.

У меня и перед Евро-2012 была чуйка хорошая. Я был прямо в восторге от нашей игры. Идеальная игра! Мяч так быстро ходил, словно это «Барселона». Хотя понятно, что мне сейчас скажут, мол, какая «Барселона», вы же даже из группы не вышли, мертвые», – заявил Дзагоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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polt
1510263940
Еще один блаженный.
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VIKZH
1510280832
Вера это хорошо. Еще есть живучая надежда
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Nerlinger
1510284458
Ну ежели Камерун в группе будет, то 3-е место гарантированно...
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Alex Y
1510287498
Сомневаюсь, но может как то с группой повезет
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river31
1510288469
Надо не верить, а играть хорошо, с полной отдачей. Тогда и надежды на то, что "мы не огорчим наших болельщиков, все будет хорошо". Удачи нашим.
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VIPded
1510289490
Удачи нашим!
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Pourport
1510325488
Я не сомневаюсь но есть одно НО,надо чтобы из группы выходило не 2,и не 3,а все 4 команды(тогда шанс есть)))
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Diesel133
1510331055
что правда, то правда. Игра на том Евро была поставлена классно. Но нас после матча с Чехией изучили и раскусили, а плана Б у Дика не было..
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