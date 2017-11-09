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  • Непомнящий: «Дзюба интересный парень. Ляпнет, а потом понимает, что ляпнул не то»

Непомнящий: «Дзюба интересный парень. Ляпнет, а потом понимает, что ляпнул не то»

9 ноября 2017, 21:38
13

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о характере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Непомнящий работал с игроком в «Томи» в сезоне 2009/10.

«Дзюба говорил: «Валерий Кузьмич, у вас же преступник в команде! Он на три метра пас отдать не может». Во всеуслышание, в адрес игрока, который на много лет старше него. Как в этой ситуации быть? Приходится Тему одергивать, объяснять, что это чревато.

Дзюба очень интересный парень. Он ляпнет, проходит время — он понимает, что ляпнул что-то не то. И приходится ему из этого дела выходить. В «Томи» это легче, а на другом уровне, когда он ляпнул про «тренеришку»…», — сказал Непомнящий в интервью ютуб-каналу «ЛетМиСпик».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл в 13 матчах, не отметившись результативными действиями. Также он появился в семи матчах Лиги Европы и забил один мяч.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Томь Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1510254022
Игрочишка конечно забавный. Лучше бы был забивной..
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трениришко
1510254149
вряд ли понимает
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turist82
1510254862
Морду ему видимо не били за язык поганый. А зря..
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Fju-2
1510257295
Оригинальное название у ютуб-канала
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GoLenaStop
1510264455
Интересно, когда этого увальня скоро выгонят с футбола, кем он станет? Массажистом, иль тренером?...
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арейская
1510271594
У Тёмы замедленное развитие, годам к сорока поумнеет, а пока это ребёнок, нет, не дурак, просто детская непосредственность, что на уме, то и на языке...
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Полная Канистра
1510275279
помело вместо языка у него
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nemolod
1510299151
Такие люди встречаются во всех коллективах,кому-то они нравятся,кому-то нет,однако равнодушия к ним не бывает,потому что они интересны всегда,даже когда высказывают порой абсурдные фразы! (Кстати , не зря при царях и императорах держали придворных шутов)
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OfaZavr
1510299224
во что бы он ни вляпался ему все нипочем продолжает языком пол подметать.
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Егор Велунов
1510317369
А если Дзюба прав. Игрок не может дать пас на три метра, это же агент другой команды, и возраст не аргумент для алиби :) .
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