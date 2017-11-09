Непомнящий: «Дзюба интересный парень. Ляпнет, а потом понимает, что ляпнул не то»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о характере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Непомнящий работал с игроком в «Томи» в сезоне 2009/10.

«Дзюба говорил: «Валерий Кузьмич, у вас же преступник в команде! Он на три метра пас отдать не может». Во всеуслышание, в адрес игрока, который на много лет старше него. Как в этой ситуации быть? Приходится Тему одергивать, объяснять, что это чревато.

Дзюба очень интересный парень. Он ляпнет, проходит время — он понимает, что ляпнул что-то не то. И приходится ему из этого дела выходить. В «Томи» это легче, а на другом уровне, когда он ляпнул про «тренеришку»…», — сказал Непомнящий в интервью ютуб-каналу «ЛетМиСпик».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл в 13 матчах, не отметившись результативными действиями. Также он появился в семи матчах Лиги Европы и забил один мяч.