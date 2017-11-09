Черышев — о непопадании в стартовый состав «Вильярреала»: «Всему свое время»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своем здоровье и о непопадании в стартовый состав.

«Я готов использовать каждую минуту, которую дает мне тренер. Я хорошо готов физически, а все проблемы со здоровьем позади. Поэтому я не переживаю по поводу непопадания в стартовый состав. Всему свое время.

«Вильяреал» хочет провести отличный сезон. Наша главная задача – быть командой и продолжать работать. Если мы продолжим играть в том же духе, все будет замечательно», — сказал Черышев.

В этом сезоне россиянин сыграл в 10 матчах и отметился забитым мячом и голевой передачей.