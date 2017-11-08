«Томь» задержала победный матч против «Крыльев Советов» в знак протеста

Главный тренер томской «Томи» Валерий Петраков объяснил задержку матча 22 тура ФНЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:0). По словам специалиста, дело в задержках зарплат.

– С чем была связана задержка начала матча?

– Есть у нас определенные проблемы по контрактам. И хорошо то, что был представитель руководства ФНЛ Иван Александрович Шабанов. Перед игрой он встретился с ребятами, объяснил ситуацию. Хорошо, что его слова были встречены с позитивом. Ребята прислушались, поверили и в итоге вышли и сыграли достойно.