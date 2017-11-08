Антон Миранчук: «Локомотив» идет к чемпионству»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что команда идет к чемпионству в РФПЛ, но не стоит забывать и о задачах в Лиге Европы.

«Ну мы идем к чемпионству. Все может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с «Копенгагеном» играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только «Фастав», – заявил Миранчук.

Напомним, что «Локомотив» идет во главе турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит», идущий на второй строчке, на три очка.