Рахимов: «По подбору игроков «Зенит» остается главным претендентом на золото»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подлечился мнением о проблемах «Зенита» и перспективах команды.

— «Зенит» не смог выиграть в пятом матче РФПЛ подряд. В чем причины кризиса питерцев?

— Не считаю, что стоит разбрасываться такими словами. Когда команда находится в кризисе, она выдает ряд матчей, в которых действует намного ниже своего уровня. О «Зените» такого я сказать не могу. Но есть эпизоды, которые вызывают вопросы. Например, во встрече с «Локомотивом» после первого пропущенного мяча подопечные Роберто Манчини сильно сдали. Они начали не доигрывать эпизоды, постоянно оставались в полупозиции.

— То есть «Зенит» остается фаворитом?

— По подбору игроков — да. Петербуржцы по-прежнему являются главным претендентом на золото. Теперь уже только от Манчини зависит, как он распорядится имеющимися в обойме футболистами.

Не думаю, что игроки сами себе заранее надели на головы корону. У них есть уверенность в своих силах, но главное, чтобы она не переросла в самоуверенность.

Игроки «Зенита» должны понять, что в каждом туре им придется выкладываться по максимуму — никаких проходных матчей не будет. В противном случае сам футбол накажет их за неправильное отношение к делу.

«Зенит» с 30-ю очками занимает вторую строчку в чемпионате России.