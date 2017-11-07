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  • Рахимов: «По подбору игроков «Зенит» остается главным претендентом на золото»

Рахимов: «По подбору игроков «Зенит» остается главным претендентом на золото»

7 ноября 2017, 21:17
15

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подлечился мнением о проблемах «Зенита» и перспективах команды.

— «Зенит» не смог выиграть в пятом матче РФПЛ подряд. В чем причины кризиса питерцев?

— Не считаю, что стоит разбрасываться такими словами. Когда команда находится в кризисе, она выдает ряд матчей, в которых действует намного ниже своего уровня. О «Зените» такого я сказать не могу. Но есть эпизоды, которые вызывают вопросы. Например, во встрече с «Локомотивом» после первого пропущенного мяча подопечные Роберто Манчини сильно сдали. Они начали не доигрывать эпизоды, постоянно оставались в полупозиции.

— То есть «Зенит» остается фаворитом?

— По подбору игроков — да. Петербуржцы по-прежнему являются главным претендентом на золото. Теперь уже только от Манчини зависит, как он распорядится имеющимися в обойме футболистами.

Не думаю, что игроки сами себе заранее надели на головы корону. У них есть уверенность в своих силах, но главное, чтобы она не переросла в самоуверенность.

Игроки «Зенита» должны понять, что в каждом туре им придется выкладываться по максимуму — никаких проходных матчей не будет. В противном случае сам футбол накажет их за неправильное отношение к делу.

«Зенит» с 30-ю очками занимает вторую строчку в чемпионате России.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Рахимов Рашид
Комментарии (15)
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VVM1964
1510081136
НУ ЕСЛИ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВОМ .
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GoLenaStop
1510083748
Это просто усталость игроков. Слишком много эмоций и мало хороших футболистов в запасе. Вероятно и мотивация снизилась, - зарплату ещё никто не отменял, но её понижать командиры давно научились... Скорее избавляйся от балласта, и Удачи, Зеня!
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777+
1510087121
"Гладко было на бумаге да забыли про овраги"! "Впахивать" надо, тогда с таким составом может что-нибудь и срастется!......
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Garrincha58
1510088006
сколько можно уже про состав Зенита неужели никто не видит что аргентинцы среднего уровня игроки, а российские футболеры ни сколько не лучше других российских паспортистов в Зените сейчас нет ни одного игрока который бы смог обыграть одного игрока не говоря уже о двух защита как была дырявая так и осталась таковой, Маммана ничем не лучше Ломбертса а Мевля даже хуже Нету и только Лунев немного усилил вратарскую позицию да и Манчини ничем не лучше Луческу вот и результат и не надо верить что скоро Зенит заиграет и всех в России порвет
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Garrincha58
1510089329
усиление это когда потратили бы 85 лимонов на одного максимум на двоих игроков, а так это глупость, а не усиление смысл в чем? понабрать кол-во но кол-во никогда не переходит в качество
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Артурка32
1510121273
Как все любят считать чужие деньги и лезть не в свой кошелек
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prezent2017
1510121468
Напа надо хорошего. Дзюба не тянет. Зачем Халка продали?
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polt
1510123774
Состав может и хороший, но игра не поставлена... Манчини пока не тянет.
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OfaZavr
1510128351
набрали всяких средненьких игрочишек и средненького тренера вот и все причины.
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Zubo
1510139520
Манчини не учел характер Российского чемпионата, ни он ни купленные игроки не подходят для РФПЛ, Зениту нужны более атлетические, рослые , массивные и агрессивные игроки, это было бы более правильно, а наши легонькие Шатовы, Кришито, Дриусси разлетаются от грузчиков, футбол не тот уже как раньше, если можно ломать то зачем тогда созидать ? Слишком дорого и результат не гарантирован, поэтому концепцию клуба нужно менять, по тошнотворному жлобью нанести удар дубиной, Халк был единственной альтернативой, а балет Манчини не нужен, придет Верблум или Павлюченко , и всех переломают , а судье в торец, чтобы знал как судить
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