Глава «СКА-Хабаровска» — о результатах команды: «Набрали игроков, а Федот оказался не тот» 

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев высказался о проблемах клуба. Он связывает их, в первую очередь, с селекцией.

«Что касается выступления в чемпионате, то так и хочется вспомнить классика. Как у Шекспира в «Гамлете»: неладно что-то в Датском королевстве. Так и у нас: что-то неладно.

Больше всего провалили селекцию. Набрали игроков, а Федот оказался не тот. Сейчас будем поправляться.

Есть хорошие новости. За прошедшую неделю губернатор провел удачные переговоры со спонсорами. Когда мы ворвались в РФПЛ, наш бюджет был вдвое меньше, чем бюджет самых бедных в этом отношении клубов РФПЛ. Сейчас мы их догнали.

Америку пока догнали, но не перегнали. Это позволит нам зимой найти еще трех-четырех, а то и пятерых игроков, которые усилят команду и позволят вывести ее из той ситуации, которую имеем», — сказал Мкртычев в эфире телеканала «Губерния».

«СКА-Хабаровск» занимает последнюю строчку в турнирной таблице по итогам 16 туров.