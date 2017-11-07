Зобнин планирует попасть в заявку «Спартака» после матчей сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью пресс-службе сборной России заявил, что планирует вернуться в состав красно-белых после ближайших матчей национальной команды.

Напомним, 23-летний футболист уже восстановился после травмы крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава, полученной в июне в товарищеской встрече за сборную.

– Как колено? Как ваше самочувствие?

– Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к пяти-шести матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.

– Есть ли шанс, что увидим вас на поле в этом году?

– Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.

– Как провели первую ночь после травмы?

– Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.

– Кто поддерживал в первые мгновения?

– Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.