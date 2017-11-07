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  • Зобнин планирует попасть в заявку «Спартака» после матчей сборной России

Зобнин планирует попасть в заявку «Спартака» после матчей сборной России

7 ноября 2017, 17:30
19

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью пресс-службе сборной России заявил, что планирует вернуться в состав красно-белых после ближайших матчей национальной команды.

Напомним, 23-летний футболист уже восстановился после травмы крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава, полученной в июне в товарищеской встрече за сборную.

– Как колено? Как ваше самочувствие?

– Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к пяти-шести матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.

– Есть ли шанс, что увидим вас на поле в этом году?

– Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.

– Как провели первую ночь после травмы?

– Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.

– Кто поддерживал в первые мгновения?

– Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexivanof197
1510065542
С возращением,Роман. Мы ждём твоего выхода на поле
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Евгений Агеев
1510065544
Рома просто влюбил в себя как минимум пол страны! Я тоже переживал за него и следил за его восстановлением! Очень хочется уже увидеть его на поле!
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батог
1510068024
Удачно вьехать в игру, Рома!!! Заждались!!!
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Приус
1510069161
Будет практически чемпионский состав и решится проблема лимита.
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OfaZavr
1510069473
Отлично! надеюсь увидим прежнего Зобнина и травма забудется как страшный сон.
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slavа0508
1510069527
Главное не торопиться и избежать рецидива,,,,,,но думаю доктора грамотные в Спартаке,,,,по моему личному мнению если играть в ближайшие матчи то не полное время и всё таки беречься,,,,,
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Сибирь за Спартак
1510070068
Ну держитесь недруги.
Ответить
18kib
1510070138
Роман, здоровья и удачи в ждущих тебя играх!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1510070527
Как раз решающие разборки начинаются в ЛЧ и чемпионате. Вовремя.
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VVM1964
1510072612
ОЧЕНЬ ЖДЕМ , РОМАН , ТОЛЬКО " БЕЗ ГЕРОЙСТВА " , ДО ПЕРЕРЫВА И ВО ВРЕМЯ НАБИРАЙ БЫЛУЮ ФОРМУ , ЗДОРОВЬЯ .
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