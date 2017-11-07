Антон Миранчук: «О настрое на ЦСКА даже говорить не надо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о ничьей с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Мы понимали, что это дерби и придет много людей. И за турнирную таблицу тоже надо бороться. Поэтому ЦСКА — такой соперник, что о настрое на него даже говорить не надо. Мы все сами понимали», — сказал игрок в эфире передачи «8-16».

Миранчук в текущем сезоне провел 22 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Команда Юрия Семина лидирует в турнирной таблице РФПЛ.