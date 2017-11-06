Менье заявил, что летом отказался от перехода в «Челси»

Защитник «ПСЖ» Томас Менье сообщил, что у него была возможность перебраться в «Челси» в минувшее летнее трансферное окно. Тем не менее, по словам бельгийца, он отказал синим, поскольку хотел продолжить карьеру в парижском клубе.

26-летний футболист перебрался в «ПСЖ» из «Брюгге» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне, после приобретения парижанами у «Ювентуса» Дани Алвеса, он выходил на поле в шести матчах Лиги 1.

«Я ожидал, что «ПСЖ» купит еще одного правого защитника, но не мог предвидеть, что это будет Дани Алвес. Я не знал, что думать. Буду ли я оставаться в запасе все время?

Я мог бы уйти в «Челси» в последний день трансферного окна, но у меня не возникло такого желания. Я счастлив в «ПСЖ» и не хочу покидать клуб», – сказал Менье.