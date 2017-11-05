Смольников: «Все в «Зените» переживают из-за безголевой серии»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников после ничьей с «Рубином» (0:0) в матче 16-го тура РФПЛ прокомментировал тот факт, что петербургский клуб не может забить на протяжении четырех встреч подряд.

— «Зенит» не может забить уже четыре матча подряд. Мы говорим о том, что это уже кризис. Как это внутри команды переживается? Как вы это называете?

— Ну, конечно, мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки, где-то что-то не получается, но мы усердно работаем, чтобы исправить эту ситуацию и, дай бог, чтобы после перерыва на сборную у нас получилось забить и мы начали побеждать.