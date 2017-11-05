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РФПЛ. «СКА-Хабаровск» проиграл «Арсеналу» и остался на последней строчке

5 ноября 2017, 12:56
7

Матч 16-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск»«Арсенал» завершился со счетом 1:2.

Команда из Тулы, набрав 23 очка поднялась на шестое место в турнирной таблице, временно обогнав «Спартак». Клуб из Хабаровска с 12-ю очками находится на последней строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

СКА-Хабаровск – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Кангва, 5; 1:1 — Федотов, 33; 1:2 — Джорджевич, 86.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко (Христов, 78), Карасев (Калинский, 74), Федотов (Габулов, 82), Маркович.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 73), Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич (Берхамов, 68), Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.

Предупреждения: Дедечко, 39; Эдиев, 59 — Григалава, 42, Горбатенко, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Арсенал
Комментарии (7)
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insider_retro
1509875983
Туляки молодцы, переломили ситуацию и дожали победу!! Кангва и Джорджевич имеют много, что сказать командам-соперникам!! Хорошая атакующая связка у Арсенала!.. А некоторые посчитали, что Лука не забивной...))
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пряник929
1509876842
Я хоть и поставил на победу Арсенала, боялся ничьей, уж очень бьется СКА дома... Глядишь, до перерыва Арсенал закрепится в зоне еврокубков.....
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acer2003
1509876971
Похоже,СКА, прямо в ФНЛ((
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PNZ1985
1509877094
и остался на последней строчку
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BarStep
1509879979
Сегодня игра напомнила их недавнее ФНЛовское прошлое - бей/беги... СКА сдулся, по моему игроки устали постоянно находиться где то между Москвой и Хабаровском... Жаль
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ilichkadr
1509881930
Лука сделал своё дело.
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OfaZavr
1509895197
Туляки с победой!
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