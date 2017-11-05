РФПЛ. «СКА-Хабаровск» проиграл «Арсеналу» и остался на последней строчке

Матч 16-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» завершился со счетом 1:2.

Команда из Тулы, набрав 23 очка поднялась на шестое место в турнирной таблице, временно обогнав «Спартак». Клуб из Хабаровска с 12-ю очками находится на последней строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

СКА-Хабаровск – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Кангва, 5; 1:1 — Федотов, 33; 1:2 — Джорджевич, 86.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко (Христов, 78), Карасев (Калинский, 74), Федотов (Габулов, 82), Маркович.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 73), Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич (Берхамов, 68), Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.

Предупреждения: Дедечко, 39; Эдиев, 59 — Григалава, 42, Горбатенко, 90+1.

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