Тошич: «СМИ писали, что я ушел из ЦСКА из-за денег. Это ложь!»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о причинах, по которым он не стал продлевать контракт с армейцами по завершении прошлого сезона и покинул клуб на правах свободного агента, присоединившись к «Партизану».

По словам серба, дело было вовсе не в финансовом вопросе.

«Если честно, всегда считал, что завершу карьеру в ЦСКА. Но не получилось. Жалко, что больше не выступаю за армейцев.

Нет ли обиды на руководство, что со мной так и не продлили контракт? Мы просто не договорились. Не успели найти понимания и наши пути разошлись.

Очень много писали о том, что я не согласился на понижение зарплаты и поэтому ушел. Это неправда! Вопрос денег вообще не стоял. И никаких обид на руководство ЦСКА нет и не будет. Мы остались в дружеских отношениях. Как уже сказал, я просто не вписался в новую игровую модель команды», – сказал Тошич.

Напомним, Тошич защищал цвета красно-синих с 2010 по 2017 год.