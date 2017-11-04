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Тошич: «СМИ писали, что я ушел из ЦСКА из-за денег. Это ложь!»

4 ноября 2017, 18:58
25

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о причинах, по которым он не стал продлевать контракт с армейцами по завершении прошлого сезона и покинул клуб на правах свободного агента, присоединившись к «Партизану».

По словам серба, дело было вовсе не в финансовом вопросе.

«Если честно, всегда считал, что завершу карьеру в ЦСКА. Но не получилось. Жалко, что больше не выступаю за армейцев.

Нет ли обиды на руководство, что со мной так и не продлили контракт? Мы просто не договорились. Не успели найти понимания и наши пути разошлись.

Очень много писали о том, что я не согласился на понижение зарплаты и поэтому ушел. Это неправда! Вопрос денег вообще не стоял. И никаких обид на руководство ЦСКА нет и не будет. Мы остались в дружеских отношениях. Как уже сказал, я просто не вписался в новую игровую модель команды», – сказал Тошич.

Напомним, Тошич защищал цвета красно-синих с 2010 по 2017 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (25)
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Lester84
1509811657
Вполне вероятно, что правда. Тошич с годами потерял в скорости и выносливости, поэтому в схеме 3-5-2 - носиться по всей левой бровке весь матч уже бы врядли мог. Поэтому ему видимо не гарантировали стабильное место в основе, тем более что последние полгода игры за ЦСКА он в основном выходил на замену
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multiscan
1509812052
Ушёл не из-за денег, а из-за бабла! А если серьёзно, то просто перестал тянуть. Постарел.
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prtcs
1509812143
За все годы выступления за ЦСКА он остался мужиком. Удачи тебе в футболе и жизни.
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edw7777
1509812191
По-моему, хороший парень Тошич. И это главное. Счастья и успехов ему.
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ufos73
1509812957
Зато у конюшне на Тошича обид вагон, особенно у Нигера )))
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пряник929
1509815449
Мог бы в Арсенале зажигать...
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rostik-100
1509818421
Тошич не молодой, по игре сдавать начал...
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СашкаГуров
1509822117
Тошич , брат ты всегда в серцах армейцев!!!!!
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vovan55
1509833620
вовремя уйти - тоже талант...удачи, тошич...
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sour12
1509845652
Просто реально сдал, если бы стабильную хорошую игру показывал остался бы...очень жаль
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