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Месси посоветовал Агуэро не переходить в «Реал»

4 ноября 2017, 17:52
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал своему партнеру по сборной Аргентины Серхио Агуэро не переходить в «Реал» в следующем году.

Ранее появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес определил форварда «Манчестер Сити» как идеальное дополнение к составу сливочных и постарается убедить его присоединиться к «галактикос», в случае, если «горожане» приобретут нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Отмечается, что Месси отправил сообщение Агуэро в вотсапе и сказал своему хорошему другу и товарищу по национальной команде, что ему лучше остаться в Манчестере из-за происходящего ныне в «Реале» спада, добавив при этом, что на фоне «бланкос» «Сити» сейчас выглядят лидерами мирового футбола.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Реал Манчестер Сити Месси Лионель Агуэро Серхио
Комментарии (7)
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insider_retro
1509807338
С советчика - первый кнут!.. Шутка!!..))
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САНЁК17
1509819194
Утята
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k4kuzma
1509821339
интересно, кто из вацапа показал сообщение... месси или агуэро? :)
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Real.
1509825076
Справиться и без Агуэро
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Real.
1509825404
Реал доказал на что способен 2 раза подряд выиграв Лига Чемпионов и Супер Кубок УЕФА и Чемпионат ЛаЛиги и Супер кубок Испании. Так что не нужен не Агуэро.
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Benifacto
1509826296
его нада было покупать лет 5 назад...
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Red-Green_fan
1509865632
Тоже мне, новость. Естественно, Месси не будет советовать этого Агуэро.
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