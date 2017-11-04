Месси посоветовал Агуэро не переходить в «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал своему партнеру по сборной Аргентины Серхио Агуэро не переходить в «Реал» в следующем году.

Ранее появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес определил форварда «Манчестер Сити» как идеальное дополнение к составу сливочных и постарается убедить его присоединиться к «галактикос», в случае, если «горожане» приобретут нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Отмечается, что Месси отправил сообщение Агуэро в вотсапе и сказал своему хорошему другу и товарищу по национальной команде, что ему лучше остаться в Манчестере из-за происходящего ныне в «Реале» спада, добавив при этом, что на фоне «бланкос» «Сити» сейчас выглядят лидерами мирового футбола.