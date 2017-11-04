Гилерме и Эдер не сыграют за «Локомотив» в дерби с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что голкипер Гилерме и нападающий Эдер пропустят поединок 16-го тура РФПЛ с ЦСКА. По словам специалиста, сроки их восстановления пока не определены.

Оба игрока получили травмы во встрече четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), состоявшемся в четверг. Отметим, что у стража ворот было диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра.

«Они не сыграют в матче против ЦСКА. Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления», – сказал Семин.

Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится в воскресенье, 5 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.