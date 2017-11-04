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Гилерме и Эдер не сыграют за «Локомотив» в дерби с ЦСКА

4 ноября 2017, 15:16
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что голкипер Гилерме и нападающий Эдер пропустят поединок 16-го тура РФПЛ с ЦСКА. По словам специалиста, сроки их восстановления пока не определены.

Оба игрока получили травмы во встрече четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), состоявшемся в четверг. Отметим, что у стража ворот было диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра.

«Они не сыграют в матче против ЦСКА. Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления», – сказал Семин.

Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится в воскресенье, 5 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Гилерме Эдер Семин Юрий
Комментарии (3)
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fortune-bva
1509802956
печальная новость, ну ничего с обороной в Локо вроде норм, Медведев не должен подвести... а Эдер еще непонятен, братья, Ману и Фарфан если будут играть бдет норм, да и Игорь конечно должен взять себя в руки. Надо ход не сбавлять в ЧР! Удачи нашим паровозам!
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за ЦСКА с 1980г
1509807331
Помню,перед первым матчем ЦСКА-ЛОКО мы потеряли Акинфеева и соперник этим воспользовался..Посмотрим на этот раз..
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