Монтелла: «Такое ощущение, что я наблюдаю за собственными похоронами»

Главный тренер итальянского «Милана» Винченцо Монтелла отреагировал на слухи о своей возможной отставке. Ранее «Бомбардир» писал, что специалист будет уволен в случае потери очков в ближайшем матче.

«Регулярно выслушивая слухи о моей отставке, я ощущаю, что нахожусь на собственных похоронах. Однако, на мой взгляд, клуб верит в меня. В то же время тренерский штаб верит в команду, где много талантов.

Кроме того, нужно учитывать, что к нам приехало много игроков из других чемпионов. Им нелегко адаптироваться к кальчо», – сказал Монтелла.

В Серии А «Милан» идет на восьмом месте.