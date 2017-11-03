Панченко: «Сроки моего восстановления – теоретические. Должен вернуться в марте»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о восстановлении от травмы колена. В сентябре футболист повредил крестообразные связки в матче 10-го тура РФПЛ против «Арсенала»

– Как здоровье?

– Спасибо, хорошо. Когда травмируешь колено, остается только терпеть и работать. По четыре часа в день занимаюсь в зале, плюс разные восстановительные процедуры. Времени на это тратишь больше, чем когда играешь. Сейчас главное – закачать мышцу и терпеть, терпеть, терпеть. Верю, все будет отлично, хотя с 16 сентября скучаю по футболу. Первые два дня настроение было на нуле, все думал: «Как же меня угораздило!» Повезло, что пока лежал в больнице, со мной была семья. Сейчас иногда одолевает тоска по футболу. Ничего страшного, этот момент надо пережить.

– Вы говорили, что травмировали колено еще до того как получили решающий удар.

– Кажется, уже тогда случилось что-то серьезное. Выходил один на один с вратарем и не видел, что сзади догоняет футболист «Арсенала». Ударились кость в кость. Я на адреналине: мы проигрывали, хотел забить. 30 секунд вообще не мог встать на ногу, а потом вроде стало нормально. Подумал, сильный ушиб. Но как показала МРТ, получил осколочную трещину в берцовой кости. Видно, тогда в колене что-то произошло. Дальше было достаточно одного касания, чтобы меня добить. Второй удар получил от Игоря Шевченко, он сыграл не грязно, но… Услышал хруст, колено заклинило. Понял – шансов продолжить игру нет. Избежал бы этого столкновения, получил травму в другом. Первое столкновение оказалось ключевым.

– Каковы сроки восстановления?

– Пока они лишь теоретические. Должен начать играть в марте. Хотя Зобнин вышел на поле через пять месяцев. Можно и через четыре, но тут главное не торопиться, залечить травму до конца.

В 10-ти матчах текущего розыгрыша чемпионата России 28-летний форвард забил четыре гола.