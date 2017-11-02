Клопп назвал идеальными три гола «Ливерпуля» в ворота «Марибора»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает класс соперников по группе F в Лиге чемпионов примерно равным. Напомним, что с англичанами в одном квартете выступают «Спартак», «Севилья» и «Марибор».

«Впереди у нас сложный матч в Севилье, а «Марибору» предстоит сыграть в Москве. Это очень интересная группа, поскольку класс команд примерно равный. Но мы все равно находимся в лучшей позиции. Сегодня мы хорошо поработали и по праву победили.

Все дело в терпении и в том, чтобы принимать правильные и своевременные решения на поле. «Марибор» нанес несколько ударов, но абсолютно нормально. Они полностью изменили тактику по сравнению с прошлым матчем и добавили нам немного проблем. Наша игра не была идеальной, но идеально другое: мы забили три гола, не пропустили и лидируем в группе», – считает Клопп.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Марибор» завершился со счетом 3:0. После этой встречи англичане возглавляют группу F с восемью очками. «Марибор» замыкает квартет, набрав один балл.