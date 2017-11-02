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Бубнов ждет помощи «Спартаку» со стороны «Марибора»

2 ноября 2017, 08:57
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче четвертого тура группового этапа турнира с «Севильей» в Испании. По его мнению, теперь много будет зависеть от «Марибора».

«Красно-белых устраивала и ничья, поэтому они решили, прежде всего, сделать ставку на надежную оборону и контратаки. Но «Севилья» к этому хорошо подготовилась, о чем на предматчевой пресс-конференции говорил ее главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить «Спартак» мяча, без которого он становится неопасным. Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать.

Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Все-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.

Было заметно, что «Спартаку» немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола «Севилья» ослабила хватку и отошла к своим воротам. Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у «Спартака» уже почти не было.

Теперь многое будет зависеть от «Марибора». «Спартак» дома у словенцев наверняка выиграет, поэтому важно, какого результата с ними на выезде добьется «Севилья». Если испанцы не смогут победить, то у красно-белых появятся шансы. В таком случае москвичи как минимум догонят севильцев и будут чуть впереди по личным встречам. Кроме того, соперникам еще играть с «Ливерпулем», так что считаю, до последнего тура турнирные расклады будут неясны. Для начала нужно одолеть «Марибор», – заявил Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Спартак Севилья Марибор Бубнов Александр
Комментарии (13)
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Jenea83
1509602995
Спартаку надо сражаться до конца. Если Севилья и Ливер хотят пройти дальше им придется хорошенько попотеть.
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сашка0714
1509603792
Конечно марибор всесильный
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nemolod
1509605034
Если совсем уж реально,то после вчерашнего проигрыша-это 3-е место в группе,потому что турнирную ситуацию испанцы хорошо просчитывают и в гостях Марибор одолеют!
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vodomut
1509606161
играть надо было а не надеяться на авось
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VVM1964
1509606798
СЕВИЛЬЯ НЕ ПРОИГРАЕТ МАРИБОРУ , А СПАРТАКУ НЕ ВЫИГРАТЬ У ЛИВЕРПУЛЯ , ИТОГ - БОРЬБА ЗА ЛЕ ( КОТОРАЯ ПОЧТИ В КАРМАНЕ , НО НАДО УМУДРИТЬСЯ НЕ ПРОИГРАТЬ МАРИБОРУ ) - И ЭТО ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГРУППОВОГО ЭТАПА , НО ЕГО ЕЩЕ НАДО ДОБИТЬСЯ .
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zigbert
1509606860
Испанцы не стали отыгрывать те мячи,которые были после московского матча.Хотя могли бы это сделать,Спартак был не похож на себя.Теперь надо надеется на Марибор.
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77SAM
1509607920
помогите кто чем может....
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OfaZavr
1509614395
смотря как играть будут, если как вчера то и ЛЕ будет удачей считаться, а вот если как в первом матче с Севильей тогда все может получиться.
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MrSmit
1509617183
А зачем Спартаку выходить в плей-офф ЛЧ, для престижа? Ради бонуса? Фиии...по мне так достаточно будет и Лиги Европы...в 1/8 ЛЧ будет в соперниках условная Барселона, Реал, МЮ, ПСЖ...и толку...разгром на первой стадии. Только лишние разговоры насколько наши клубы ущербны?
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Поль
1509619054
Реальных шансов у Спартака нет. Если посмотреть на вещи объективно. При победе Ливерпуля над севильей в 5м туре, англичане теряют мотивацию борьбы со спартаком, но выиграть в Англии мы не сможем. Марибор в любом случае без очков с севильей останется. Поэтому расклад у Севилья минимум 10 очков, а у Спартака максимум 8. И мораль: чемпиона страны, находящейся на 32м месте в рейтинге чемпионатов, нужно обыгрывать всегда и любым составом.
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