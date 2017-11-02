Бубнов ждет помощи «Спартаку» со стороны «Марибора»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче четвертого тура группового этапа турнира с «Севильей» в Испании. По его мнению, теперь много будет зависеть от «Марибора».

«Красно-белых устраивала и ничья, поэтому они решили, прежде всего, сделать ставку на надежную оборону и контратаки. Но «Севилья» к этому хорошо подготовилась, о чем на предматчевой пресс-конференции говорил ее главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить «Спартак» мяча, без которого он становится неопасным. Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать.

Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Все-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.

Было заметно, что «Спартаку» немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола «Севилья» ослабила хватку и отошла к своим воротам. Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у «Спартака» уже почти не было.

Теперь многое будет зависеть от «Марибора». «Спартак» дома у словенцев наверняка выиграет, поэтому важно, какого результата с ними на выезде добьется «Севилья». Если испанцы не смогут победить, то у красно-белых появятся шансы. В таком случае москвичи как минимум догонят севильцев и будут чуть впереди по личным встречам. Кроме того, соперникам еще играть с «Ливерпулем», так что считаю, до последнего тура турнирные расклады будут неясны. Для начала нужно одолеть «Марибор», – заявил Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.