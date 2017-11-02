Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера: «Разочарован результатом матча с «Севильей»

2 ноября 2017, 01:22
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался разочарован результатом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). При этом специалист отметил, что гордится игроками своей команды.

«Я разочарован результатом, во втором тайме мы хорошо играли. «Севилья» – выдающаяся команда, которая затруднила нам сегодня игру. В первом тайме мы опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме у нас были моменты, забили гол. Обидно за второй пропущенный мяч. Но я горжусь выступлением ребят.

Мы хотели играть в футбол, но начали делать это только после первого пропущенного мяча. Мы должны как можно лучше показать себя в следующих матчах, чтобы выйти в плей-офф», – сказал Каррера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Севилья Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stream15
1509575273
Радовался бы, что от разгрома еле отскочил.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509575596
Получили хороший урок. Жизнь на этом не кончается. Вперёд Спартак!
Ответить
кеша_КБ
1509576606
- всё!, проехали, забыли...впереди Уфа, не подарок!, готовимся, и делаем результат!!!
Ответить
СЛАВА 81
1509579075
Я удивился , что Спартак в первом тайме играл не агрессивно. Второй тайм порадовал, а поражение огорчило.
Ответить
батог
1509593585
Все равно не плохо! Нет разгрома! Игра была на ничью!
Ответить
Rebrova
1509594536
Оборона дала трещину. В целом неплохо, но всё старания сводятся к нулю, когда нет результата.
Ответить
SERG63
1509595040
Спартак МОЛОДЦЫ!! Достойно...
Ответить
oyabun
1509595113
После второго гола Севильи пошел спать. Оказывается зря. Очень был разочарован не столько счётом, сколько именно игрой в исполнении Спартака. Вышли на игру с таким страхом, как будто не на футбол, а на эшафот вышли. Вот это было странно
Ответить
SPARTAK 85
1509601758
Вот именно что опасались отсюда и итог. Первый тайм нервничали и Глушаков и Фернандо. К сожалению много голов из под Комбарова.
Ответить
nemolod
1509604568
С испанскими командами российским командам в гостях удавалось одержать победы,когда команды хорошо атаковали и много забивали,но когда команда жмется к своим воротам,то здесь уже ловить нечего!
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
10
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+