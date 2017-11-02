Каррера: «Разочарован результатом матча с «Севильей»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался разочарован результатом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). При этом специалист отметил, что гордится игроками своей команды.

«Я разочарован результатом, во втором тайме мы хорошо играли. «Севилья» – выдающаяся команда, которая затруднила нам сегодня игру. В первом тайме мы опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме у нас были моменты, забили гол. Обидно за второй пропущенный мяч. Но я горжусь выступлением ребят.

Мы хотели играть в футбол, но начали делать это только после первого пропущенного мяча. Мы должны как можно лучше показать себя в следующих матчах, чтобы выйти в плей-офф», – сказал Каррера.