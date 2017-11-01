«Тосно» запрещено регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз запретил «Тосно» регистрировать новых игроков. Такое решение было принято после заседания Палаты по разрешению споров РФС.

РФС обязал клуб выплатить задолженность по трансферному контракту и пени санкт-петербургскому «Зениту». Также «Тосно» должен выплатить своему бывшему игроку Александру Кутьину задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.

«Применить к АНО «ФК «Тосно» г. Тосно запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в официальном заявлении РФС.