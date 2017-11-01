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  • В нападении у «Спартака» сыграет Адриано, у «Севильи» впереди появится Нолито

В нападении у «Спартака» сыграет Адриано, у «Севильи» впереди появится Нолито

1 ноября 2017, 21:43
12

Стали известны составы на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Севилья»«Спартак».

«Севилья»: Серхио Рико, Симон Кьер, Клеман Лангле, Виссам Бен-Йеддер, Эвер Банега, Гвидо Пизарро, Стивен Н'Зонзи, Пабло Сарабия, Серхио Эскудеро, Нолито, Габриэль Меркадо

«Спартак»: Александр Селихов, Сердар Таски, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Луис Адриано, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Марио Пашалич

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести прямую онлайн-трансляцию матча.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Севилья Спартак
Комментарии (12)
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oyabun
1509561973
Значит всё таки Зе Луиш не готов?
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DOCTOR PENALTY
1509562494
Спартак влюбом составе должен играть на максимум
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Obojaemiy
1509562619
Зе и Роша в запасе
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Tajik-za Zenit
1509562964
Удачи Спартаку надо постараться выиграть ну или в ничью сыграть
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Dellleone
1509562985
Удачи Спартаку сегодня! Что бы взрывной заряд Цска был сегодня с Спартаком! Вперед Россия!
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aaaaahhhh
1509563354
Удачи нам!!!
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birkmar
1509564197
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Андрей 26 rus
1509564844
Пусть Испанцы выходят на матч самоуверенными , так даже лучше , на контр атаках их поймать , пару отгрузить и играть в свой кайф !!
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RamonCSKA
1509565246
В России мы все за себя ,в Европе мы все за одного) Удачи спартаку,пох на счет,главное победа
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Gullit 76
1509568814
Без мазохизма никак!Надеюсь во втором прибавят и отыграются!
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