В нападении у «Спартака» сыграет Адриано, у «Севильи» впереди появится Нолито

Стали известны составы на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак».

«Севилья»: Серхио Рико, Симон Кьер, Клеман Лангле, Виссам Бен-Йеддер, Эвер Банега, Гвидо Пизарро, Стивен Н'Зонзи, Пабло Сарабия, Серхио Эскудеро, Нолито, Габриэль Меркадо

«Спартак»: Александр Селихов, Сердар Таски, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Луис Адриано, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Марио Пашалич

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести прямую онлайн-трансляцию матча.

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