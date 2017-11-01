Булыкин: «Миранчуков ждет большое будущее»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин видит большое будущее у братьев Миранчуков, которые в последнее время становятся лидерами столичного клуба. Он отметил большую роль в этом главного тренера Юрия Семина.

«Локомотив» после первого круга лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.

– Сейчас лидерами «Локомотива» становятся братья Миранчуки. Хотя обоим всего по 22 года, давно у нас не было молодых российских футболистов на ведущих ролях в топ-клубе.

– Их давно уже заметили, не зря они в сборной России играют. Специалисты видят их потенциал, и Юрий Палыч в том числе. У Семина прибавляют все футболисты, которые сейчас есть в команде. Конечно, если Миранчуки будут продолжать в том же духе, то я считаю, что их ждет большое будущее.

– Не знаю, согласитесь вы или нет, но создается впечатление, что «Зенит» после августовского разгрома «Спартака» в Петербурге так перехвалили, что его игроки сами начали в какой-то момент верить в то, что дело уже сделано и им нет равных в России.

– Тут даже дело не в том, что все это могло их убаюкать. В любой команде по ходу сезона случаются подобные спады, даже провалы, но самое главное, как ведет себя коллектив во время этих неудач. Некоторые концентрируются, помогают друг другу и как можно быстрее выходят из этого пике. Но если начнутся разлады, нарушится микроклимат в команде, то это падение может затянуться. Сейчас многое зависит от опытных футболистов, от Манчини, от руководства клуба, от того, как они себя будут вести в этой не очень приятной ситуации. Но, подчеркну, такое случается со всеми клубами.