Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Булыкин: «Миранчуков ждет большое будущее»

1 ноября 2017, 10:33
8

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин видит большое будущее у братьев Миранчуков, которые в последнее время становятся лидерами столичного клуба. Он отметил большую роль в этом главного тренера Юрия Семина.

«Локомотив» после первого круга лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.

– Сейчас лидерами «Локомотива» становятся братья Миранчуки. Хотя обоим всего по 22 года, давно у нас не было молодых российских футболистов на ведущих ролях в топ-клубе.

– Их давно уже заметили, не зря они в сборной России играют. Специалисты видят их потенциал, и Юрий Палыч в том числе. У Семина прибавляют все футболисты, которые сейчас есть в команде. Конечно, если Миранчуки будут продолжать в том же духе, то я считаю, что их ждет большое будущее.

– Не знаю, согласитесь вы или нет, но создается впечатление, что «Зенит» после августовского разгрома «Спартака» в Петербурге так перехвалили, что его игроки сами начали в какой-то момент верить в то, что дело уже сделано и им нет равных в России.

– Тут даже дело не в том, что все это могло их убаюкать. В любой команде по ходу сезона случаются подобные спады, даже провалы, но самое главное, как ведет себя коллектив во время этих неудач. Некоторые концентрируются, помогают друг другу и как можно быстрее выходят из этого пике. Но если начнутся разлады, нарушится микроклимат в команде, то это падение может затянуться. Сейчас многое зависит от опытных футболистов, от Манчини, от руководства клуба, от того, как они себя будут вести в этой не очень приятной ситуации. Но, подчеркну, такое случается со всеми клубами.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Булыкин Дмитрий Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
isa361
1509522653
Будем надеяться!
Ответить
Adekvat07
1509524095
в РФПЛ разве что
Ответить
Zubo
1509524280
Кто это говорит ? Кого ждёт ? Где ?
Ответить
vanegluxov
1509526362
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://sem.chat/kachok
Ответить
DOCTOR PENALTY
1509537480
У Сёмина прибавляют все футболисты ......правильно сказал Дима. Лишь бы спешки с Миранчуками не было сечас. Самый худший вариант - переход в Зенит, в Европу тоже хотя бы через годик. Чуть-чуть выдержки.
Ответить
Spartak-SV
1509540757
В Казахстане в ФК Караганда....в Европу надо ехать....а так....будущее отстой...
Ответить
Spartak-SV
1509540896
А наши сидят дома зарплата большая и нагрузки не о чём.....а там пахать надо или с позором на скамью, а потом домой....так, что будущее ноль....
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
1
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
2
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
15
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+