Курзава желает «ПСЖ» побед во всех матчах группового этапа ЛЧ

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава стал автором хет-трика в ворота «Андерлехта» в матче Лиги чемпионов. Он отметил, что в команде стоит задача не пропускать голы в свои ворота.

«Мы поставили перед собой задачу не пропускать. И сейчас мы много забиваем и вообще не пропускаем. И это заслуга всей команды: от нападающих до защитников и вратаря. Мы решили задачу выхода из группы, но надо выиграть оставшиеся матчи, чтобы застолбить первое место.

Все дело в уверенности. Я и сам много тружусь изо дня в день, понемногу восстанавливая уверенность в себе. Сегодня чувствовал себя немного лучше, чем обычно, и я надеюсь, что так будет и впредь.

Этот хет-трик обеспечил мне огромное удовольствие – это первый хет-трик в моей профессиональной карьере. Мы получали удовольствие от своей игры сегодня и попутно принесли массу положительных эмоций болельщикам. Не ожидал забить три мяча, ведь я защитник. Прежде я, конечно, забивал, но три мяча – это много. Но надо отдать должное партнерам – без них я бы эти три гола не забил», – считает Курзава.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Андерлехт» завершился со счетом 5:0. Парижане лидируют в группе В с 12 очками на своем счету. Бельгийская команда замыкает квартет, не набрав пока ни одного балла.