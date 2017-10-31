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Спиридонов: «С Кафельниковым в твиттере любим потроллить»

31 октября 2017, 09:05
5

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о своем знакомстве и взаимоотношениях с другим популярным фанатом «Спартака» Евгением Кафельниковым.

– До матча с «Севильей» тебе казалось, что ничья будет – ок?

– Когда играет «Спартак», я абсолютно всегда ставлю на победу. У меня много друзей – коней, бомжей (из ЦСКА, «Зенита»), которые болеют за свои клубы. Я с ними перед матчем списываюсь, и мы всегда спорим. А когда дерби, то двойные-тройные ставки.

– Как ты познакомился с Евгением Кафельниковым?

– У меня жена – бывшая теннисистка. Сейчас ребенок занимается этим видом спорта. Мы в твиттере списались с Женей, познакомились. Я еще играл в Казани, и там проводился турнир по теннису – сборная России против кого-то. Кафельников туда приехал. Мы встретились, с тех пор много общаемся.

Недавно ходили на ужин с Александром Кержаковым. Он проиграл спор по поводу чемпионства «Спартака». Я выбрал самый дорогой ресторан в Москве. Пригласил своих друзей, звал Артема Реброва. Хорошо посидели. Вообще я люблю поговорить за футбол, постебать друг друга. Всегда интересно, когда беседуют болельщики «Спартака» и скажем, ЦСКА.

– Вы с Кафельниковым никогда не ссорились? Вот ты говорил, что Карреру надо снять, а он – оставить!

– Да почему мы должны ссориться? Например, он – сторонник Навального, которого я ненавижу. И голосую за Путина. Что нам, из-за этого ругаться? У нас отличные отношения. И мы в твиттере любим потроллить разных людей. Очень зажигательные бывают посты!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Ребров Артем Кержаков Александр
Комментарии (5)
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_Marqella_
1509430853
Сиридонов, Карьеру им надо снять....как же бесит безграмотность бомбардира...
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Gullit 76
1509438469
Кафельникова уважаю за заслуги,но он и Спиря - "два дебила это сила!" Такому как он вообще детей иметь нельзя - чему он его научит?Своей тупости?
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Chesn0k
1509440648
Кафельников сторонник навального - пазл сложился)
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OfaZavr
1509441602
ну теперь понятно почему у него такие высказывания, два сапога пара))
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