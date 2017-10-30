Бубнов: «Дзюба и Ригони были худшими в «Зените» в игре с «Локомотивом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 15 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» (0:3) выделил худших игроков в составе хозяев.

«Больше всего брака было у Артема Дзюбы и Эмилиано Ригони. У них самые низкие оценки за матч. В целом «Зенит» провел неплохой матч. У Ригони и Дзюбы процент брака был выше 40%.

У остальных игроков «Зенита» показатели весьма неплохие. Если бы они не проиграли бы, то у большинства футболистов «Зенита» были бы оценки 4 и 5», – сказал Бубнов.

После матча санкт-петербургский коллектив опустился на второе место в таблице.