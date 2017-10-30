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  • Бубнов: «Дзюба и Ригони были худшими в «Зените» в игре с «Локомотивом»

Бубнов: «Дзюба и Ригони были худшими в «Зените» в игре с «Локомотивом»

30 октября 2017, 21:12
10

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 15 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» (0:3) выделил худших игроков в составе хозяев.

«Больше всего брака было у Артема Дзюбы и Эмилиано Ригони. У них самые низкие оценки за матч. В целом «Зенит» провел неплохой матч. У Ригони и Дзюбы процент брака был выше 40%.

У остальных игроков «Зенита» показатели весьма неплохие. Если бы они не проиграли бы, то у большинства футболистов «Зенита» были бы оценки 4 и 5», – сказал Бубнов.

После матча санкт-петербургский коллектив опустился на второе место в таблице.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Ригони Эмилиано Бубнов Александр
Комментарии (10)
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multi1984
1509387337
Дзюбу в фенер бы отправить..
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Сильвербой
1509387910
Ну в оправдание обоим: Ригони имел несколько моментов просто не реализовал их, а вот в случае с Дзюбой было как раз все наоборот - в паре моментов имели его и похоже они реализованы!!!!!!
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Kokmarov
1509389171
Дзюба, Дзюба - как стал выходить в основе, игра стала похожей на прошлогоднюю. Пожалуйста продайте его куда-нибудь, желательно за кордон, без права на возвращение. А с локо еще и вратарь себе привез и Иванович футбол смотрел, когда второй забивали, да в принципе и локо молодцы, сыграли правильно.
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geroin161
1509391578
Дзюбу в Томь
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kos999
1509394162
Тут не согласишься
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raritet
1509396166
мне не понравился Ерохин, в очередной раз не отрабатывал, и вообще треугольник полузащитников прозевал все начала трех контратак.
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Firevet
1509400891
Кто Дзюба?!... гнать его... Он вообще играл?! Колонча бегала по полю бейздествовала... блин реально обидно... где справедливость... не играет не ставь в поле.. жалко потеренных очков
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vgarakh
1509433867
Ерохин сдал после Ростова, сам не свой.
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