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  • «Лилль» хочет уволить Бьелсу, тренер требует 14 миллионов за расторжение контракта

«Лилль» хочет уволить Бьелсу, тренер требует 14 миллионов за расторжение контракта

30 октября 2017, 16:30
3

«Лилль» столкнулся с проблемой при попытке увольнения главного тренера Марсело Бьелсы. Руководство «догов» не устраивают текущие результаты, и оно приняло решение расстаться с аргентинским специалистом. 62-летний тренер готов покинуть клуб, однако при этом требует за досрочное расторжение контракт компенсацию в размере 14 миллионов евро. Ранее он заявил, что не намерен уходить по собственному желанию.

«Лилль» не может себе позволить выплатить такие деньги и предлагает Бьелсе половину от требуемой суммы. Однако такое условие уже не устраивает самого специалиста, который возглавил команду в июле этого года, заключив двухлетнее соглашение.

После 10-ти проведенных матчей «Лилль» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего шесть очков.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Лилль Бьелса Марсело
Комментарии (3)
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Sterh
1509376515
Блин, ну мужик на пенсию собрался. Нахрен ему уже сохранять лицо) Отжимает по-полной)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1509406566
Сами виноваты - знали же ведь с кем связываются.
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soltik09
1509437081
Не везет Лиллю, играют неплохо... да и команда очень молодая, лет 25 самому старому))) Терпения руководству и болельщикам, результаты обязательно будут.
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