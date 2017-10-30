«Лилль» хочет уволить Бьелсу, тренер требует 14 миллионов за расторжение контракта

«Лилль» столкнулся с проблемой при попытке увольнения главного тренера Марсело Бьелсы. Руководство «догов» не устраивают текущие результаты, и оно приняло решение расстаться с аргентинским специалистом. 62-летний тренер готов покинуть клуб, однако при этом требует за досрочное расторжение контракт компенсацию в размере 14 миллионов евро. Ранее он заявил, что не намерен уходить по собственному желанию.

«Лилль» не может себе позволить выплатить такие деньги и предлагает Бьелсе половину от требуемой суммы. Однако такое условие уже не устраивает самого специалиста, который возглавил команду в июле этого года, заключив двухлетнее соглашение.

После 10-ти проведенных матчей «Лилль» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего шесть очков.