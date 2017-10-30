Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рейнгольд: «Это была последняя игра Дзюбы в «Зените»

30 октября 2017, 08:55
39

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал позорной игру в исполнении «Зенита» на своем поле против «Локомотива». По его словам, команда из Санкт-Петербурга ничем не запомнилась по этой встрече.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

– Вот самое настоящее лицо нашего российского футбола. Сколько раз я говорил, каких футболистов набрал «Зенит»? И как возмущались болельщики. Позор на самом деле. Внимательно смотрел этот матч, думал, может, ошибаюсь. Ничего в «Зените» нет.

«Локомотив» спокойно, по игре и без напряга выиграл со счетом 3:0. Могло быть и больше. Я хочу сказать только одно. Не нужно делать идолами тех, кто этого не заслуживает. «Зенит» – совсем не та команда, которая находится в головах болельщиков. Сегодня мы увидели настоящее лицо «Зенита», а то привыкли все критиковать «Спартак». «Спартак» в футбол играет, а эти мучаются.

– А «Локомотив»?

– Он наказал за элементарные ошибки. Тем более в «Локомотиве» есть, кому наказать. «Локомотив» играл очень грамотно и спокойно. Что делал «Зенит»? Ничего, кроме удара в штангу. Чем на поле занимался Артем Дзюба? Это ужас!

– Но «Локомотив»-то претендует на золото?

– А как иначе? Претендует. Я желаю «Локомотиву» успеха, но команде будет очень тяжело удержаться впереди. Никто не думал, что «Локо» будет претендовать на медали. Удержаться на этом месте будет очень тяжело. Единственный вопрос, далеко ли продвинется «Локомотив»?

– Далеко?

– Нет. Думаю, что «Локомотив» не выдержит. Борьбу навяжет, интрига будет. Вопрос в том, ошибусь я или нет.

– Александр Кокорин в начале сезона много забивал. Сейчас возвращается в свое предыдущее состояние?

– Нет. Он не забивает, но он был лучшим в «Зените». Он маневрировал, уходил на фланги. Ему нужна помощь от партнеров. Как можно играть в футбол, когда один человек вообще выпадает из игры? Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в «Зените». Роберто Манчини больше ставить его не будет.

– Хорошо, Кокорин вам понравился, а в «Локомотиве» кого бы хотели отметить?

– Двух артистов, которые сделали всю игру: Мануэль Фернандеш и Джефферсон Фарфан. Грамотные ребята. Умею и мяч придержать и на скорости сыграть, в комбинациях участвуют. Они и «Спартак» обыграли. Мастерства у них хватает. Но выдержит ли вся команда такую нагрузку? Сейчас «Локомотив» в порядке – нет вопросов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Фернандеш Мануэль Кокорин Александр Фарфан Джефферсон Рейнгольд Валерий
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Федорыч-НН
1509343994
Ну конечно, Спартак - играет! Локо - калиф на час, Зенит - сборная солянка и вообще не команда. Про ЦСКА и Краснодар вообще молчу. А за Уральским хребтом и футбола нет. Ждем еще 5 туров, зимней паузы и новых откровений старого маразматика.
Ответить
Evgenn200
1509344326
Лучше за своим спартаком смотрите. Локо и вас унизил. Народная команда - одни легионеры играют
Ответить
Silicium
1509344634
Зенит занят привычными разборками в связи с формированием новой обоймы, вспомним времена появления Халка. Желаю Манчини удержаться в команде, руководству Зенита терпения и мудрости, а Зениту дойти до полуфинала ЛЕ, тогда все станет на свои места.
Ответить
ВАХА ZOV
1509345058
В пердиве его место , а Локо реально молодцы.
Ответить
Dominator777
1509345467
В одном прав - Дзюбе нужно менять клуб (ну не вписывается он в игровую схему Зенита). О чемпионстве какого-либо клуба говорить рано - впереди второй круг. О самом матче можно сказать просто - Семин тактически переиграл Манчини.
Ответить
nemolod
1509345508
Игры у хозяев не получилось,однако это не значит,что все потеряно у команды,которая все равно остается и будет оставаться лидирующей в первенстве и в ЛЕ,если хорошо проведет работу над ошибками! А Дзюба еще будет играть до зимнего перерыва,просто глупо обвинять одного нападающего,если неудачно сыграла вся команда! А Локо пожелаю и дальше на том же уровне держаться!
Ответить
ProstoPolzovatel
1509346555
Как ж наши эксперты любят броские фразы...это позор, истиннное лицо, без напряга...Валерий Леонидович, "без напряга" у Зенита ни одна команда не выиграет...может вы, конечно, второй тайм смотрели, или, как привычно уже, на эмоциях, но в первом тайме Локомотив держался как мог, их счастье, что Зенит не продавил...это не упрек, весь матч делает честь команде Семина...и позора я здесь не вижу, Зенит поплатился за свои ошибки, в целом как и Севилья в матче со Спартаком, как и сам Спартак в матче с Зенитом, как и ЦСКА в матче с МЮ...это футбол и все когда-нибудь проигрывают (в том числе и крупно), уж Вам как видному советском футболисту это должно быть известно!
Ответить
Gullit 76
1509346587
Вот же старый дурак!Всё интервью только ради того чтобы унизить одну команду и посредством этого возвысить другую.Только так не бывает,сам себя унизил.Локо и Зенит "по маразматику" не достойны,Спартак далеко,Цска нехватка ресурса - кто же станет чемпионом "по Рыгайнголду" - Динамо?
Ответить
Полная Канистра
1509346735
подожди дед ему еще трофеи надо добыть хоть и на лавке просидит без них он не уйдёт
Ответить
serppion
1509363750
Эй, с Артемкой поаккуратнее. А то он обидится и скажет, что опять тренеришка попался. Хотя, такой деревяшке не тренер, а плотник нужен.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
2
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
7
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Все новости
Все новости
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
1
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
15
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
9
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+