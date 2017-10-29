Смолов: «Победа над «СКА-Хабаровском» вернула уверенность»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился эмоциями от домашнего матча 15-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском» (4:1). Форвард подчеркнул, что победа над дальневосточной командой вернула уверенность его команде.

«Мы проиграли большое количество матчей подряд, и нам нужно выправлять ситуацию в чемпионате, чтобы порадовать своих болельщиков. Потому что мы сегодня играли дома, и в последних двух домашних матчах не выигрывали.

Хорошо, что сегодня удалось и победить, и забить. Вернули уверенность. Нужно продолжать дальше двигаться и работать», – сказал Смолов.