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РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Зенит» и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы

29 октября 2017, 18:23
222

В матче 15-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях разгромил «Зенит» – 3:0. Автором дубля и результативной передачи стал Джефферсон Фарфан.

Таким образом, московский клуб набрал 32 очка и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. «Зенит» – второй.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фарфан, 58; 0:2 – Фарфан, 69; 0:3 – Ал. Миранчук, 77.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Кришито, Ерохин (Шатов, 84), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2).

Предупреждения: Кришито, 59 – Гилерме, 71.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (222)
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insider_retro
1509290709
Локомотив с победой!.. Этот разгром в очном поединке – серьёзная заявка!.. Игнатьев трудяга, Фарфан мастер, созидатель и исполнитель!! Зенит разочаровал… Постоянная ротация состава не оправдывает себя, некоторые пассажиры не приносят никакой пользы… Интересно, какие причины поражения будут заявлены нынче – судья, несыгранность, осень, санкции??!!
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Eddyson
1509290948
Палыч, снимаю шляпу. Посмотреть удалось только второй тайм: Локо очень хорошо смотрелся. Если наши из комы во второй половине чемпионата не выйдут, то желаю чемпионства паровозам. дзюба no pasará!
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ljrljr0505
1509290970
Красавцы!!!!!!! Со всеми ведущими клубами набрали 100% очков... А разгром Зенита - Это полностью заслуга ПАЛЫЧА. Он реально рулит в клубе... Просто феерия какая-то...Всех с победой. Так держать!
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vladik12
1509291006
Спасибо "Локо", что выщелкнули этот сброд. Уж лучше "Локо" чемпион. Браво, Семин!
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Сибирь за Спартак
1509291231
Паровоз показал место миллионерам - в последнем общем вагоне на верхней полке у туалета.
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4agaaa
1509291260
Палыч красава! Очень неожиданный результат! Разгром зенита в питере, браво Локо!!!
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_Marqella_
1509291776
Тренерская победа,мои поздравления Локо !!!
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Одинокий волк Маквейд
1509292940
По количеству и содержанию отзывов слепому видно как народ из разных уголков страны и болеющий за разные команды единодушно ненавидит этот зажравшийся газо-бомжатник. Все желают ему неудачи, пусть хоть кто победит, только не Закат. Сомнительная репутация у клуба и его болельщиков.
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OfaZavr
1509296415
Ну что зенитовские злопыхатели получили, а это еще только цветочки. Молодцы Локо уделали Зину! С победой! Молодец Палыч и Фарфан красава дубль положил! если уж нам в этом году не суждено буду очень рад за вас! С победой!
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portero
1509304543
результат на табло, а главное у Зениты нет забитых голов уже каку игру, следовательно Манчини никакой тренер , Семин лучше!!!!
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