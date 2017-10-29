РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Зенит» и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы

В матче 15-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях разгромил «Зенит» – 3:0. Автором дубля и результативной передачи стал Джефферсон Фарфан.

Таким образом, московский клуб набрал 32 очка и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. «Зенит» – второй.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фарфан, 58; 0:2 – Фарфан, 69; 0:3 – Ал. Миранчук, 77.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля (Смольников, 70), Маммана, Кришито, Ерохин (Шатов, 84), Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба (Дриусси, 70), Кокорин.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Баринов, 86), Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Лысов, Фарфан (Эдер, 90+2).

Предупреждения: Кришито, 59 – Гилерме, 71.

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