Агент: «Слух про переход Касильяса в «Ливерпуль» – самое безумное, что я когда-либо слышал»

Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса Карло Кутропия заявил, что считает безумным слухи о возможном переходе 36-летнего вратаря в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что красные хотят приобрести испанца в январе. Контракт Касильяса с «драконами» действует до лета 2018 года.

Напомним, неделю назад голкипер был переведен в запас «Порту». По словам главного тренера команды Сержиу Консейсау, это было сделано по причине недобросовестного отношения Касильяса к тренировкам.

«Из всех безумных вещей, с которыми мне приходилось когда-либо сталкиваться, этот слух – самая безумная. В этом нет никакой правды.

Касильяс спокоен и счастлив в «Порту». Он хочет играть, что логично, также, как любой другой футболист. Считаю, Икер и тренер общаются ежедневно, и между ними могут возникать какие-то проблемы. Вы должны дать ему время, но ситуация абсолютно спокойная. Я читал об этом много новостей в прессе, в них одна ложь. И это меня удивляет», – сказал Кутропия.