Бенитес заинтересован в приглашении Касильяса в «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду голкипера «Порту» Икера Касильяса. Ранее сообщалось, что 36-летний страж ворот был переведен в запас из-за нарушения запрета на использование телефона.

Контракт испанского вратаря с «драконами» истекает следующим летом, в связи с чем Бенитес надеется заполучить его бесплатно.

Сообщается, что специалист был против того, чтобы Касильяс покидал «Реал», когда возглавил мадридцев в июне 2015 года. Тем не менее руководство сливочных не послушало Бенитеса и в июле отпустило голкипера в «Порту».