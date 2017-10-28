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  • Паршивлюк: «Еще со времен «Спартака» помню, что выезд в Ростов-на-Дону был очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится»

Паршивлюк: «Еще со времен «Спартака» помню, что выезд в Ростов-на-Дону был очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится»

28 октября 2017, 15:10
3

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк накануне матча 15-го тура РПФЛ со «Спартаком» отметил, что период его карьеры в стане красно-белых – перевернутая страница. Игрок выразил надежду, что традиция, согласно которой москвичам всегда тяжело приходилось в Ростове-на-Дону, сегодня продолжится.

– Если сыграете против «Спартака», это будет знаковое событие для вас?

– Конечно. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.

– У вас осталась недосказанность? Она придает дополнительный настрой на эту встречу?

– Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А «Спартак» – это уже перевернутая страница моей истории.

– Однажды вы заявили, что не представляете себя в другом клубе…

– Если буду нужен «Спартаку». Но история сложилась иначе. Надо двигаться дальше.

– Смотрели матч «Спартак» – «Севилья»?

– Да, я смотрю все матчи российских клубов в Лиге чемпионов. Порадовался этому результату, было неожиданно. Игра была на три результата, но «Спартак» реализовал все моменты, которые были.

– Кто сейчас лидер красно-белых?

– Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.

– Знаете, что «Спартак» уже достаточно долго не может выиграть в Ростове-на-Дону?

– Еще со времен выступлений за «Спартак» помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится.

Поединок «Ростов» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Паршивлюк Сергей
Комментарии (3)
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Спартач_навсегда
1509193011
надейся) в 19 посмотрим кто кого
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nik55
1509196125
Паршивлюк ты что повторяешь дерево ? обида покоя не дает
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