Паршивлюк: «Еще со времен «Спартака» помню, что выезд в Ростов-на-Дону был очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк накануне матча 15-го тура РПФЛ со «Спартаком» отметил, что период его карьеры в стане красно-белых – перевернутая страница. Игрок выразил надежду, что традиция, согласно которой москвичам всегда тяжело приходилось в Ростове-на-Дону, сегодня продолжится.

– Если сыграете против «Спартака», это будет знаковое событие для вас?

– Конечно. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.

– У вас осталась недосказанность? Она придает дополнительный настрой на эту встречу?

– Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А «Спартак» – это уже перевернутая страница моей истории.

– Однажды вы заявили, что не представляете себя в другом клубе…

– Если буду нужен «Спартаку». Но история сложилась иначе. Надо двигаться дальше.

– Смотрели матч «Спартак» – «Севилья»?

– Да, я смотрю все матчи российских клубов в Лиге чемпионов. Порадовался этому результату, было неожиданно. Игра была на три результата, но «Спартак» реализовал все моменты, которые были.

– Кто сейчас лидер красно-белых?

– Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.

– Знаете, что «Спартак» уже достаточно долго не может выиграть в Ростове-на-Дону?

– Еще со времен выступлений за «Спартак» помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится.

Поединок «Ростов» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.