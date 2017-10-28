Ари: «В 11 лет продавал пиво и работал на стройках»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о непростом детстве и отметил, что материально помогает людям.

На данный момент форвард восстанавливается от травмы колена и вернется в строй к концу ноября.

– Мне приятно помогать людям. Я уже пять лет участвую в благотворительном проекте Natal sem fome (Рождество без голода — в переводе с португальского).

– Чем помогаете?

– Отправляю деньги, еду, игрушки. С каждым годом все сильнее втягиваюсь. В прошлом году передал хорошее молоко для детей. Многие семьи не могут себе его позволить. В основном я помогаю людям из района, в котором вырос.

– Вы ведь выросли в фавеле?

– Да. В свое время продавал фрукты, алюминиевые банки, кукурузу, пиво... Мне тогда было 11-12 лет. Работал и на стройках.