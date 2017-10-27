«Милан» предложил 45 миллионов за Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в ближайшее трансферное окно может перебраться в итальянскую Серию А, сообщает Paris United. Футболист попал в сферу интересов «Милана».

Сообщается, что руководство «россонери» наняли известного футбольного агента Жорже Мендеша для организации переговоров по трансферу аргентинца. Сам футболист неоднократно высказывал свое неудовольство, предоставляемым ему игровым временем. По этой причине минувшим летом он едва не оказался в «Барселоне».

Итальянская сторона готова предложить за Ди Марию 45 миллионов евро, а также дополнительные бонусы, но с учетом того, что данная сумма будет выплачена в рассрочку.