Джорджевич: «Арсеналу» будет непросто забить ЦСКА»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о том, за счет чего туляки постараются обыграть в предстоящем матче ЦСКА. Он не стал выделять конкретных игроков, отметив коллективные действия соперника как при игре в обороне, так и в атаке.
Матче 15-го тура РФПЛ «Арсенал» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.
– В пятницу «Арсенал» подтвердит свое реноме грозы авторитетов?
– Надеюсь, что нам это удастся. Конечно, мы понимаем, как будет сложно играть против ЦСКА. Это очень сильный соперник. Тем не менее, постараемся показать свой максимум, выложиться на 100 процентов и победить.
– Однако ЦСКА в чемпионате России уже не пропускает шесть матчей подряд. Как собираетесь забивать Акинфееву?
– Мне кажется, здесь дело не только в Акинфееве. Нужно отдать должное защитникам команды. У ЦСКА реально очень сильная, опытная оборона. Действительно будет непросто забить армейцам. Однако мы знаем, на что способны, понимаем свои козыри и попробуем их использовать.
– Какие козыри?
– Будем искать свои шансы в быстрых контратаках.
– Кто, на ваш взгляд, самый непроходимый защитник красно-синих?
– Не стану называть конкретных имен. ЦСКА силен коллективной игрой. Футболисты уже не один год выступают вместе, понимают друг друга с полуслова.
– Специалисты несправедливо ругают Васина за его ошибки?
– От ошибок никто не застрахован. Но в целом, готов повторить: в ЦСКА собраны сильные защитники, которые порой за счет огромного опыта способны справляться с нападением соперников. В эту команду просто так никого не возьмут. «Арсеналу», в свою очередь, нужно сыграть в быстрый футбол.
– В то же время ЦСКА сейчас не так хорош в атаке.
– Да, нынче армейцы действительно забивают не так уж много. Но ни в коем случае нельзя считать, что ЦСКА стал слабее. Во встрече с «Зенитом» он показал, как может играть в обороне.
– А в атаке?
– Поверьте, у красно-синих есть очень опасные футболисты. Если мы предоставим им свободу впереди, у нас будут проблемы...
– Кого вам нужно опасаться?
– Витиньо сейчас в хорошей форме. Еще выделю Головина. Эти двое могут решить эпизод и повлиять на исход нашей встречи. С ними нужно сыграть очень внимательно.