Джорджевич: «Арсеналу» будет непросто забить ЦСКА»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о том, за счет чего туляки постараются обыграть в предстоящем матче ЦСКА. Он не стал выделять конкретных игроков, отметив коллективные действия соперника как при игре в обороне, так и в атаке.

Матче 15-го тура РФПЛ «Арсенал» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.

– В пятницу «Арсенал» подтвердит свое реноме грозы авторитетов?

– Надеюсь, что нам это удастся. Конечно, мы понимаем, как будет сложно играть против ЦСКА. Это очень сильный соперник. Тем не менее, постараемся показать свой максимум, выложиться на 100 процентов и победить.

– Однако ЦСКА в чемпионате России уже не пропускает шесть матчей подряд. Как собираетесь забивать Акинфееву?

– Мне кажется, здесь дело не только в Акинфееве. Нужно отдать должное защитникам команды. У ЦСКА реально очень сильная, опытная оборона. Действительно будет непросто забить армейцам. Однако мы знаем, на что способны, понимаем свои козыри и попробуем их использовать.

– Какие козыри?

– Будем искать свои шансы в быстрых контратаках.

– Кто, на ваш взгляд, самый непроходимый защитник красно-синих?

– Не стану называть конкретных имен. ЦСКА силен коллективной игрой. Футболисты уже не один год выступают вместе, понимают друг друга с полуслова.

– Специалисты несправедливо ругают Васина за его ошибки?

– От ошибок никто не застрахован. Но в целом, готов повторить: в ЦСКА собраны сильные защитники, которые порой за счет огромного опыта способны справляться с нападением соперников. В эту команду просто так никого не возьмут. «Арсеналу», в свою очередь, нужно сыграть в быстрый футбол.

– В то же время ЦСКА сейчас не так хорош в атаке.

– Да, нынче армейцы действительно забивают не так уж много. Но ни в коем случае нельзя считать, что ЦСКА стал слабее. Во встрече с «Зенитом» он показал, как может играть в обороне.

– А в атаке?

– Поверьте, у красно-синих есть очень опасные футболисты. Если мы предоставим им свободу впереди, у нас будут проблемы...

– Кого вам нужно опасаться?

– Витиньо сейчас в хорошей форме. Еще выделю Головина. Эти двое могут решить эпизод и повлиять на исход нашей встречи. С ними нужно сыграть очень внимательно.