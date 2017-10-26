Виталий Денисов: «Спартаку» – Кубок России, «Локомотиву» – чемпионат? Я за подобную рокировку»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов подчеркнул, что московская команда готова занять первое место в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Напомним, что на данный момент железнодорожники делят первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом».

– В одном из интервью вы сказали, что неплохо бы поменяться трофеями со «Спартаком». Ваш план близок к реализации?

– Если такое случится, я буду очень рад. Должны же когда-то спартаковцы выиграть Кубок в конце концов. Они долго не были чемпионами, в прошлом сезоне ими стали, пора бы и о Кубке задуматься. А мы наоборот давно не брали золотые медали внутреннего первенства. Так что я за подобную рокировку.