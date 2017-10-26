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  • Виталий Денисов: «Спартаку» – Кубок России, «Локомотиву» – чемпионат? Я за подобную рокировку»

Виталий Денисов: «Спартаку» – Кубок России, «Локомотиву» – чемпионат? Я за подобную рокировку»

26 октября 2017, 15:40
33

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов подчеркнул, что московская команда готова занять первое место в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Напомним, что на данный момент железнодорожники делят первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом».

– В одном из интервью вы сказали, что неплохо бы поменяться трофеями со «Спартаком». Ваш план близок к реализации?

– Если такое случится, я буду очень рад. Должны же когда-то спартаковцы выиграть Кубок в конце концов. Они долго не были чемпионами, в прошлом сезоне ими стали, пора бы и о Кубке задуматься. А мы наоборот давно не брали золотые медали внутреннего первенства. Так что я за подобную рокировку.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Денисов Виталий
Комментарии (33)
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Urry
1509022419
Зениту - Лигу Европы
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ViktorMG
1509023166
Для начала Зенит обыграйте.
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Tajik-za Zenit
1509024392
Губу закатал хаха
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KingRey21
1509025572
мечтать не вредно,но Локо ни достоин чемпионства!все мы помним,как потом они выступают в еврокубках...
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h3LL1k
1509025747
Спартаку бы выйти в плейофф лиги чемпионов как можно дальше желательно + 1 2 место в чемпе локо ниже 2ой точно будет макс что светит 3 а Крыльям бы выиграть кубок и так уже один отдали Тереку и Спартаку пора должок отдавать за не понятный слив Арсеналу хотя не оправдываю наших инвалидов которые опять же слили Тереку дома....
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ufos73
1509025767
А я не против! гегемония Спартака и Локо как в конце 90-х Бомже-коневые борятся за выживание )))))
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EFR
1509026277
Спартак как бы дубль не сделал!!
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Полная Канистра
1509028866
Дениска впереди каникулы у тебя Новый год с родными за столом встретишь а посля этого 2-3 матча сыграешь на высшем уровне тогда может да а нет то и чемпионства нет
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Тraumtanzеr
1509030205
Лишь бы не бомжи.
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odin1973
1509036229
У каждой команды бывает спад.сейчас Локо на подъёме,но спад впереди и от того как он его пройдет будет зависеть результат. Вот Спартак начал со спада , но зато есть вероятность что дальше пойдет на Подъем и он тоже побороться сможет за 1 место.
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