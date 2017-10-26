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  • Рахимов: «Хорошо, что чемпион еще продолжает борьбу в Кубке России»

Рахимов: «Хорошо, что чемпион еще продолжает борьбу в Кубке России»

26 октября 2017, 06:54
3

Известный российский специалист Рашид Рахимов понимает, почему многие клубы не ставят в приоритет победу в Кубке России. Особенно, если это касается представителей Премьер-лиги, участвующих в трех турнирах одновременно, в том числе – Лиге чемпионов.

– Рашид Маматкулович, по итогам матчей 1/8 финала Кубка России в следующую стадию турнира вышли четыре представителя Премьер-лиги – «Спартак» (Москва), «СКА-Хабаровск», «Тосно» (Ленинградская область), «Амкар» (Пермь) и четыре клуба ФНЛ – «Авангард» (Курск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Крылья Советов» (Самара) и «Шинник» (Ярославль). О чем нам это говорит? Не жалуют наши гранды этот турнир?

– Я думаю, что нужно индивидуально оценивать логику каждого клуба. Если, допустим, возьмем тот же ЦСКА, то у них три турнира, включая Лигу чемпионов, при этом очень короткая скамейка. Чтобы качественно выглядеть во всех турнирах, этой обоймы им не хватает.

Прекрасно понимаю, почему армейцы, поехав в Курск за победой на предыдущей стадии, ее добыть не сумели. Ведь мы знаем, что такое кубок. Это отдельный турнир и сюрпризы там случаются каждый год. Не только у нас, но и в других странах. Хотя надо признать, что у нас этих сюрпризов в этом году слишком много. Я думаю, что каждый клуб хочет пройти дальше, но некоторые где-то подспудно считают, что не нужно использовать максимум своих возможностей, потому что есть цикл, когда приходится играть через два дня на третий день или через три на четвертый. Поэтому часто бывает так, что ты думаешь провести ротацию, дать возможность проявить себя другим игрокам, но при этом не всегда получается обеспечить результат. Даже в такой ситуации, когда ты по классу превосходишь своего соперника. Ведь у клубов из ФНЛ нет такого давления, но есть зашкаливающая мотивация показать себя на фоне команд из высшего дивизиона. Отсюда и сюрпризы. У нас обычно каждый год несколько команд РФПЛ выбывают из борьбы в матчах с командами из других лиг, но в этом году выбыло слишком много. Что обращает внимание, вылетели почти все фавориты, кроме «Спартака».

– Действующий чемпион остался в строю. Вчера красно-белые разгромили одноклубников из Нальчика. Это как-то сглаживает ситуацию с массовым вылетом фаворитов и украшает нынешний розыгрыш Кубка?

– Украшает или нет, но чемпион еще здесь. Правда, со «Спартаком» может произойти то же самое. Да, с Нальчиком они имели преимущество, все же на своем стадионе играли с командой из другой лиги. Но мы в прошлую субботу видели, как «Спартаку» было тяжело в игре против «Амкара», в которой он мог и проиграть. Мы видим, что у команды нет ровной игры, а ведь ей играть на три фронта. Если мы говорим о Кубке, то это да, хорошо, что чемпион еще продолжает борьбу. Но та же перегрузка у спартаковцев может сказаться на более поздних стадиях розыгрыша.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Рахимов Рашид
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1508993427
Кубок, конечно, поскучнел. Но всё-равно будем ждать интриги. Спартак взбодрит остальных, кому не хочется обыграть чемпиона.
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Диктор
1508993860
Жизнь покажет что и как ,ху из вис.
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oyabun
1508998439
Вчерашняя игра Спартака еще раз остро обозначила проблему с игрой в обороне. Если от команды 3-ей лиги пропускаем 2 мяча, то что же ожидать от команд , которые гораздо сильнее Нальчика? Кутепов продолжает разочаровывать, а жаль, хотелось очень верить в парня.
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