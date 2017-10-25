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Семин ждет на поле Ари и Чорлуку в ноябре

25 октября 2017, 11:14
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о травмированных игроках своей команды. Ари и Ведран Чорлука проходят реабилитацию после травм. По словам специалиста, кто-то из них может вернуться в строй уже в ноябре, хотя изначально планировалось, что это случится не раньше начала следующего года.

– Когда игроки уезжают в сборные, волнуетесь?

– Для нас это серьезная проблема. Тот же Фарфан летает очень далеко. По 30 часов в одну сторону. Это утомительно. С другой стороны, раз в свои годы он вызывается и регулярно играет, значит, мы хорошо его подготовили. Получается, признание и нашей работы. Фарфан – молодец. После долгого перерыва, болезней и прочего он восстановился, привел себя в форму и сейчас это важный игрок и в клубе, и в сборной.

– Как ситуация в с травмированными?

– Нередко ловлю себя на мысли, что с Чорлукой и Ари мы бы могли сейчас идти еще увереннее. Но вместе с тем понимаю, что у каждой команды есть свои проблемы, мы тут не единственные. Когда вернутся? Реально – с Нового года, но оба рвутся в бой. Поэтому не исключаю, что в конце ноября кто-то может появиться на поле.

– Риска в этом не видите?

– Поверьте, рисковать никто не станет. Но Ари и Чорлука хорошо и профессионально проходят реабилитацию. Не капризничают, не унывают. На самом деле не так просто выполнять монотонную работу без мяча, выдерживать медицинские процедуры, которые длятся по полдня. Каждый день надо проводить несколько часов в кабинете и тренажерном зале, не снижая к себе требований. Очень качественно работают оба. Не было ни одного дня, чтобы Ари и Чорлука, например, отпросились.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран Ари Семин Юрий
Комментарии (5)
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Rustam aka OkS
1508920286
Ждем с нетерпением!Ребята молодцы их труды им воплотяться с полна!
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Tostao
1508928387
Семин ждет на поле Ари и Чорлуку в ноябре... --------------------------------------------------- Представляю себе: сидит Шпалыч в ноябре на поле, в петушке, в "варежках-сыми"... пар идёт, холодно... смотрит на вход в подтрибунное помещение, ждёт Чорлуку с Ари ...
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Decorhome
1508928782
Реальное усиление
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Fan Loko mik
1508937393
Пусть уж весной выходят во избежание рецидива! А пока ждем матча с Зенитом!
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