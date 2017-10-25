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    Семин: «Фарфан готов играть в «Локомотиве» даже в воротах»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как ему удалось наладить контакт с форвардом команды Джефферосоном Фарфаном, который известен своим сложным характером. По словам специалиста, легионер ставит интересы команды выше личных.

    – После победы над «Краснодаром» вы отметили Фарфана и Алексея Миранчука. Довольны их прогрессом больше всего?

    – Назвал их, потому что у обоих была сложная задача на матч. Они должны были не только сыграть на атаку, но и отработать в обороне. Правильно расположиться, когда соперник перехватывал мяч. В общем, надо было выполнить ту работу, которая иной раз кому-то не нравится. И, наверное, не присуща этим игрокам. Но они не стали жаловаться, а сделали то, что от них требовались. Потому и отметил.

    – Фарфану скоро 33, у него вроде бы сложный характер, но у вас с ним проблем нет. Даже наоборот – он среди лучших. В чем секрет?

    – Человек ясно представляет, куда и зачем пришел. Понимает наши требования, готов играть на любой позиции. Фарфан как-то сказал: если надо, встану даже в ворота. Вот такой подход мне нравится! Именно так и должен мыслить профессиональный футболист, для которого интересы команды выше личных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2017 09:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 октября 2017, 17:42

      Одно нормальное интервью разбили на несколько статеек !

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:54

      ЮрШпалыч хороший тренер, умеет ладить с игроками.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      rasim05 25 октября 2017, 15:24

      Фернандешь, Денисов, Фарфан, Тарасов, Ари - честно я думал это горючая смесь, которая с детонирует. Но Палыч смог найти подход, и почти каждый из них если не раскрылся, то вернулся в лучшую форму. Браво Палыч!!!

      1
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 14:55

      У Фарфана сложный характер, а у Денисова, а у Ари? Надо уметь работать с людьми. Палыч - это Палыч! Чем же недоволен Геркус?

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 октября 2017, 10:18

      в ворота не надо

      2
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