Семин: «Фарфан готов играть в «Локомотиве» даже в воротах»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как ему удалось наладить контакт с форвардом команды Джефферосоном Фарфаном, который известен своим сложным характером. По словам специалиста, легионер ставит интересы команды выше личных.

– После победы над «Краснодаром» вы отметили Фарфана и Алексея Миранчука. Довольны их прогрессом больше всего?

– Назвал их, потому что у обоих была сложная задача на матч. Они должны были не только сыграть на атаку, но и отработать в обороне. Правильно расположиться, когда соперник перехватывал мяч. В общем, надо было выполнить ту работу, которая иной раз кому-то не нравится. И, наверное, не присуща этим игрокам. Но они не стали жаловаться, а сделали то, что от них требовались. Потому и отметил.

– Фарфану скоро 33, у него вроде бы сложный характер, но у вас с ним проблем нет. Даже наоборот – он среди лучших. В чем секрет?

– Человек ясно представляет, куда и зачем пришел. Понимает наши требования, готов играть на любой позиции. Фарфан как-то сказал: если надо, встану даже в ворота. Вот такой подход мне нравится! Именно так и должен мыслить профессиональный футболист, для которого интересы команды выше личных.